5 tipov pre zdravé kosti. Viete, akú CHYBU robíte pri prijímaní vápnika?

1. Prizvite aj vitamíny K a D

To, že vápnik je základnou stavebnou zložkou kostí, sa učia deti na základnej škole. Menej známe už je to, že aby sa aj do kostí dobre zabudoval a neunikal z nich, potrebujeme telu dodávať zároveň aj vitamín K2 a D3. Spoľahnúť sa na to, že vitamín D3 predsa prijímame vďaka slnečnému svitu a strave, nie je rozumné. Výskumy totiž ukazujú, že jeho nedostatkom trpí vyše polovica z nás – aj preto sme unavení, depresívni, trápia nás ekzémy, reuma, osteoporóza, či dokonca skleróza multiplex. Vápnik nie je dôležitý iba pre kosti, ale nepohne sa bez neho ani srdce, nervy, svaly, a dokonca je ním ovplyvnená aj zrážavosť krvi.

2. Cvičte s rozumom

Zdravie kostí aj kĺbov závisí aj od toho, ako sa hýbete. Čím viac sa šetríte, sedíte alebo ležíte, tým horšie. Kostná hmota sa lepšie buduje pri aeróbnych športoch, ktoré využívajú vlastnú váhu tela – pomáha beh, intenzívna rýchla chôdza alebo skákanie cez švihadlo. Najlepšie sa kostná hmota buduje v detstve a dospievaní. Ak máte dobrý základ, je pravdepodobné, že oddialite nebezpečné rednutie kostí vo vyššom veku.

Treba vedieť:

Ak nepoužívate svaly, oslabnú. Vypracovaný sval zlepšuje aj stabilitu kĺbov a chráni ich pred poškodením. Aj kĺb, ktorý je už postihnutý artrózou, potrebuje pohyb – rozhodne nie tenis, volejbal či ťažká turistika, ale plávanie, bicyklovanie alebo chôdza.

3. Zhoďte kilá navyše

teórii, že tuk chráni kosti hormonálne aj mechanicky pred rednutím, sa odborníci stavajú rôzne. Podľa niektorých je obezita práve ochranným faktorom proti osteoporóze a chudé ženy sú oveľa viac ohrozené rednutím kostí. Iné štúdie, naopak, hovoria o tom, že ak sa obalíme veľkým množstvom tuku, je to pre kosti nebezpečné. Čo z toho vyplýva? Obezita ohrozuje prakticky všetky orgány v tele, predstavte si len srdce obalené tukom, ktoré musí pracovať 24 hodín denne. Kilá navyše zhadzujte teda nielen diétou, ale aj cvičením – spevnené svaly sú prirodzenou a zdravou záťažou a zároveň oporou pre kosti. Nájdite zdravý stred – nebuďte ani vychudnutá, ani obézna.

Treba vedieť:

rednutie kostí. Po päťdesiatke nezanedbajte denzitometrické vyšetrenie, ktoré odhalí stav kostí. Je neinvazívne, nebolí a máte naň nárok.

4. Obmedzte kávu a nefajčite

Ak prijímate málo vápnika v strave a doprajete si hojne kofeínu, môže sa stať, že vápnik jednoducho vymočíte. Výskumy hovoria, že fajčiarky sa môžu okrem iného dopracovať k menopauze až o tri roky rýchlejšie ako nefajčiarky. To znamená, že ich prestanú chrániť estrogény, a teda sa urýchli aj rednutie kostí.

5. Jedzte a spite zdravo

Mlieko a mliečne výrobky sú bohaté na vápnik, ale sú zároveň neprávom u mnohých v nemilosti. Najvyšším obsahom vápnika disponuje mak. Je však pravda, že zjesť každý deň 100 gramov maku, v ktorom je cca 1,4 gramu vápnika, čo predstavuje približnú potrebnú dennú dávku, nemusí byť jednoduché. Najviac vápnika dokážeme využiť z kapustovitej zeleniny – kapusty, ružičkového kelu, brokolice, kalerábu, karfiolu alebo aj žeruchy.

Treba vedieť: