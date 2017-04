Aby ste sa cez dovolenku mohli kúpať aj cez menzes, na to postačia tampóny. Lenže čo ak chcete mať aj sex?

Menštruačný disk vymysleli dve mladé Kanaďanky, ktoré sa rozhodli zmeniť pohľad na ženskú periódu. Pretože aj v 21. storočí existujú chlapi, ktorí tento prirodzený jav považujú za nechutný a nečistý.

Výsostne ženská záležitosť: Menštruačný kalíšok, pomoc či blud?

Ženy ženám

Sex počas menštruácie ale nie je príjemní ani mnohým dievčatám a neodporúčajú ho ani gynekológovia. Plachta po ňom nevyzerá práve vábne a tiež hrozí väčšia možnosť nákazy rozličnými infekciami.

Lenže, čo ak máte mať svoje dni presne v v tom vzácnom čase, keď ste sa so svojou láskou konečne vybrali na predĺžený víkend či vysnívanú dovolenku? Práve na takéto situácie je vhodný menštruačný disk.

Stačí pár kvapiek tejto vône a pojmy ako impotencia a frigidita môžete navždy vymazať zo slovníka

Pružná pomôcka

Disk nie je plnohodnotnou náhradou tampónov, vložiek či menštruačných kalíškou, no rozhodne vhodne dopĺňa tento arzenál.

Je to jednorazová pomôcka, ktorú si žena sama vkladá do vagíny podobne ako tampón či kalíšok. Rozdiel je však ten, že disk nezostáva v pošvovom kanáli, ale vsúva sa ďalej smerom ku krčku až za lonovú kosť, kde sa udrží vďaka priľnavému povrchu. Pružný okrúhly okraj sa dá stisnúť, čím jednoducho vkĺzne a prispôsobí sa každému telu.

Koniec „krvavých dní“?

Utajená zátka

Uprostred je prehľadná nepriepustná membrána, ktorá krv nepohlcuje, ale zachytáva. Táto intímna zátka vydrží až dvanásť hodín a necíti ju ani žena ani prípadný milenec.

Disk je nízkolargénny, lebo neobsahuje latex a nespôsobuje nebezpečný syndróm toxického šoku, ktorý sa spája s používaním tampónov. Taktiež nenarúša prirodzené pH pošvy a pomáha v prevencii nepríjemných bakteriálnych a kvasinkových infekcií. Jej autorky už na ňom zarobili milión dolárov. U nás ho zoženiete cez internet.

Poradíme vám, ako využiť liečivú silu medvedieho cesnaku po celý rok! Stačí, keď ho opijete