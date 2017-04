Ako sa vyhnúť liekom proti alergii a zároveň sa pokojne vybrať na výlet do prírody?

Možno patríte medzi tých, ktorých prvý raz prekvapila nádcha, kýchanie, začervenanie, svrbenie či slzenie očí a otravujú vám život. Nikdy ste nič podobné nemali, kde sa to teda odrazu berie? Alergia sa môže ozvať v priebehu celého života. Skrátka, nosili ste v sebe predispozíciu a teraz sa spojilo proti vám viacero okolností – možno ste napríklad pod stresom. Áno, aj ten vás dokáže postrčiť medzi tých, čo nevyjdú z domu bez balíkov vreckoviek.

Stres aj hygiena

Drvivá väčšina z nás je alergická na takzvané inhalačné alergény, teda na pele, roztoče a plesne, ktoré vdychujeme. Potraviny sú v menšine. Teórií, prečo alergie vznikajú, je viacero – na každej je čosi pravdy, ale nijaká nie je stopercentnou odpoveďou. Isté je, že po rodičoch nezdedíme alergiu na mačku či na peľ ambrózie, ale „iba“ sklon k alergii, takzvanú atopiu. A tá sa nikdy nemusí prejaviť. Na to, aby vypukla, sa musí spojiť väčšinou viac faktorov.

Takzvaná hygienická teória hovorí, že ak sa človek už odmalička nedostatočne stretáva s alergénmi, žije v príliš sterilnom prostredí, je vyššia šanca, že sa uňho alergia objaví. Podľa inej sú menej náchylné na alergie deti z rodín, kde je viacero súrodencov, ktorí si „odovzdávajú“ rôzne baktérie a vírusy. A čo stres, na ktorý je teraz moderné hádzať veľa chorôb? Nie je to blud? „Nie. Ak máte predispozíciu na alergiu, aj veľké psychické vypätie a stres môžu byť spúšťačom. Pri strese sa takisto vyplavuje do krvi viac histamínu, ktorý je síce telu vlastný, ale ak je ho veľa, spôsobuje problémy,“ vysvetľuje MUDr. Veronika Pružincová z bratislavského Pneumo-Alergo Centra.

Strach z liekov

Ak už alergia prepukne, treba ju liečiť. Je to vlastne permanentný zápal slizníc, ktorý môže mať vážne následky. Dopracovať sa preň k astme nie je problém. Aj preto sú mylné teórie o tom, že treba nechať telo, nech sa s alergénmi popasuje, nech sa imunita „vytrénuje“. „Imunita nie je sval,“ podotýka lekárka s úsmevom. Svojpomocne sa imunita trénuje síce pri infekciách, vďaka ktorým si telo vytvorí protilátky, a keď sa s vírusom alebo s baktériou stretne nabudúce, vie ich rozpoznať a zničiť, o alergii to však neplatí. „Ľudia sa často snažia liečiť radšej bylinkami či rôznymi očistnými prípravkami.

Je pravda, že zdravý životný štýl, bez stresu, s pohybom a so zdravým črevom so správnym mikrobiálnym zložením pomôže pri potláčaní prejavov alergie, ale mnohokrát to nestačí,“ hovorí lekárka. Potrebujete správny a správne dávkovaný liek. „Moderné antihistaminiká dnes už ani neprenikajú do mozgu, neuspávajú a vôbec nie sú toxické pre žiadne orgány. Rovnako aj hormóny kortikoidy vieme podávať lokálne v extrémne nízkych dávkach,“ vysvetľuje.

Kortikoidy do nosa sú napríklad jedny z mála účinných liekov, ak ste sa vďaka zanedbanej alergickej nádche dopracovali k zhrubnutej sliznici. Je v nej viac žliazok, cievok, sú v nej polypy, opúcha pri striedaní teplôt. Stáva sa, že tí, ktorí sa sťažujú na vysušené sliznice alebo na neúčinné kortikoidné spreje, si ich len nesprávne aplikujú. Zdá sa, že aj vstreknúť si liek do nosa je veda...

Alergénová imunoterapia

Na základe testov, či už kožných, alebo krvných, vyberie lekár správny liek – k dispozícii sú spreje, tabletky, kvapky, inhalátory, masti. Lekár určí, ako ich používať. Ak vás však trápi prach či pele, ponúkne vám alergénovú imunoterapiu. Samozrejme, ak zistí, čo vám robí problémy. MUDr. Veronika Pružincová netají, že nie každý alergén je možné otestovať a niekedy sa na to, čo spôsobuje problém, nikdy nepríde. Ak ste však adept na alergénovú imunoterapiu, môžete sa nadlho zbaviť liekov a budete môcť žiť bez obmedzení. Čo to vlastne je? Je to liečba alergénom, ktorý vám robí problémy.

„Liečba môže spočívať napríklad v troch injekciách do ramena počas zimy. Už prvú sezónu cíti pacient zlepšenie a môže začať vynechávať antihistaminiká alebo inhalátory. Alebo sú to kvapky pod jazyk, či tabletky. Po skončení imunoterapie, ktorá trvá podľa druhu tri až päť rokov, má pacient pokoj aj na desať rokov. Je to však individuálne,“ hovorí lekárka.

Liečbu čiastočne hradí poisťovňa, priplácate však mesačne od štyroch do sedemnásť eur. To, kedy a či vôbec sa ťažkosti vrátia, nikto nevie povedať. Veľký vplyv majú aj hormóny: „V puberte môže alergia prepuknúť alebo sa, naopak, stratiť, rovnako aj pri tehotenstve, dojčení.“ Telo je skrátka stále záhadou. Ak sa už vieme aspoň brániť a rozprestrieť nad sebou „dáždnik“ proti otravným a vyčerpávajúcim alergiám v podobe účinných terapií, je škoda nevyskúšať ich.

