Bez celulitídy aj po štyridsiatke. Silvia Lakatošová pozná recept, ako na to

Silvia neuznáva diéty ani žiadne detoxy. „Kedysi som pila vodu s kajenským korením a citrónom alebo s limetkou, už si to ani poriadne nepamätám. Malo sa to piť týždeň, ale vydržala som tri dni. Ja mám detox vlastne celý rok, respektíve celý život. Varím tak, aby sme na obed aj na večeru mali vždy kopu zeleniny, takže nám pri žiadnom jedle nechýba šalát,“ hovorí riaditeľka Miss Universe.

Bez celulitídy

Silvia priznáva, že s prísnym cvičebným režimom začala po narodení syna Christiana (11). „Keď mal tri roky, povedala som si, že už nemám dvadsať a nestačí mi štyri dni nejesť a budem fit. Takže som si to v hlave prepla a začala pravidelne cvičiť, čo znamená päťkrát do týždňa. Chodila som na spinning, to je pre mňa top. Keď niekto hovorí, že celulitída sa nedá odstrániť, po roku spinningu je to rozdiel tisíc a jedna,“ tvrdí Silvia.

Okrem toho trikrát v týždni makala v posilňovni pod dozorom osobného trénera a cvičila s vlastnou váhou. „Keď som mu povedala, že chcem trochu väčší zadok, pridal mi závažie,“ dodáva s úsmevom. Teraz, keď už Valentínku (3) dala do škôlky, plánuje návrat k náročnému režimu. Keď otehotnela, s intenzívnym cvičením prestala.

Nenávidela to

Silvia sa však netvári, že všetko ide ako po masle. Chce to pevnú vôľu a riadnu dávku sebazaprenia. „Musím sa priznať, že pol roka som nenávidela ranné vstávanie – z postele ísť rovno cvičiť. Stále som čakala na pocit, že mi to bude veľmi chýbať, ale ten prišiel asi po roku,“ smeje sa s tým, že nechce nikoho znechutiť, ale dobrá kondícia a pekná postava si jednoducho vyžadujú zaťaté zuby.

„Cítila som sa však veľmi dobre a výrazné výsledky som videla asi po trištvrte roku. No zdôrazňujem, že keď som s tým začínala, nemala som dvadsať rokov, ale blížila som sa k štyridsiatke. Takže som dôkazom toho, že začať môžete v každom veku a funguje to!“ snaží sa motivovať všetky ženy.

Takto jedáva

„Snažím sa vôbec nejesť prílohy, takže v mojom prípade prevažuje bielkovinová strava a veľa zeleniny. Jem hydinové mäso, teda kuracie, no najmä morčacie, divinu, ryby. Iba občas si dám ryžu. Môj jedálny lístok je veľmi jednoduchý a chutí mi.“ Neuznáva žiadne diéty ani detoxikačné kúry. Tvrdí, že to, ako chcete vyzerať, musíte mať v hlave a podľa toho sa treba aj stravovať a hýbať. Chvíľková zmena jedálneho lístka nepomôže, keď po pár mesiacoch začne nesprávne jesť, budete tam, kde ste boli.

„Takisto som kedysi chudla do plaviek. V lete som vyzerala super, potom som si dala dva väčšie obedy, jednu večeru a bola som tam, kde predtým,“ priznáva vlastnú skúsenosť.

Silviine hriechy

Poctivá štrúdľa, cheesecake a tiramisu.

Neodolá ani čerstvým croissantom – keď ide okolo pekárne a zavonia jej čerstvé pečivo, pri jednom neostane.

„Cez víkend dokážem pribrať aj tri kilá, pretože si doprajem, čo napečiem. Doprajem si na raňajky alebo poobede, ale večer už nie. Ale cez pracovný týždeň si poviem jednoznačné nie.“

