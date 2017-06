Bohyňa pláže: Tri sexice spomedzi Victoria´s Secret anjelikov sa podelili o svoje triky na „najlepšie telo pláže“

Ak vás zaskočili horúce dni a zmocnila sa vás panika pred dovolenkou, na ktorej sa budete musieť odhaliť do čo najúspornejšieho oblečenia, prečítajte si rady týchto troch sexi topmodeliek. Tie pravidelne vyrážajú dych svojimi úchvatnými postavami a teraz každá z nich prezradila svoj trik, ktorým si k vysnívanému telu pomáha.

Adriana Lima

„Pre tých, čo neznášajú beh mám trik, ktorým si to uľahčia. Postrehla som, že moje telo sa naozaj mení len vďaka tridsiatim minútam denne,“ hovorí Adriana. Na beh teda nedá dopustiť, no odporúča, ako sa k nemu donútiť. „Nájdite si niečo čo vás motivuje – nové pekné športové oblečenie, nadupaný playlist do uší, na scenériu príjemnú trasu alebo milého fitness kamaráta.“

Alessandra Ambrosio

„Pred tým, ako idete na pláž, vždy sa uistite, že máte dobre padnúce plavky. Keď idem relaxovať a vylihovať na slnko, zvyčajne nosím niečo čo najmenej zahaľujúce, ale keď plánujeme hrať plážový volejbal alebo iné plážové športy, chcem viac oblečenia,“ netají kráska.

Josephine Skriver

„Jedna z najlepších vecí, čo môžem spraviť pre svoju pokožku počas plážovej sezóny, je uistiť sa, že je dostatočne hydratovaná zvnútra aj zvonku. Preto pijem tony vody a tiež ju hydratujem výbornými telovými mliekami a olejmi. Tie na báze kokosového oleja a bambuckého masla vám vyčarujú naozaj hodvábnu pokožku,“ prezrádza modelka.

