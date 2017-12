Chcete byť zdraví a sršať energiou? Siahnite po tejto vitamínovej bombe!

Niekomu prekáža jej chuť, inému farbiace účinky. Pri tom si však neuvedomujú, o ako vzácnu potravinu sa oberajú. Cvikla je mimoriadne prospešná pre naše zdravie a pôsobí zároveň aj ako prevencia pred mnohými ochoreniami. Určite by ste sa nemali vyhýbať jej konzumácii nielen v tomto období a dopriať by ste si ju mali v rôznej forme počas celého roka. Keď vás už nepresvedčia ostatné pozitívne účinky, tak potom istotne aspoň fakt, že je mimoriadne priaznivá k vašej postave a ľahšie sa pomocou nej chudne.

Jej zloženie je pestré

Cvikla obsahuje mnoho látok prínosných pre naše telo:

Sacharidy 14% z celkového zloženia: glukóza, fruktóza, sacharóza (6%), pektíny.

Vitamíny, minerály, stopové prvky: B, C (v menšom množstve), karotenoidy, kyselina listová a pantoténová, draslík, železo, horčík, mangán, jód, kobalt, meď, zinok, fosfor, síra, cézium, rubídium, chlór atď. - takmer celá Mendelejevova tabuľka, ale vo výraznom množstve!

Organické kyseliny: citrónová, jablčná, šťaveľová.

Aminokyseliny: betaín, betanín, lyzín, valín, arginín, histidín atď.

Vláknina - veľké množstvo.

Najúčinnejšia je surová

Túto zeleninu môžete servírovať v niekoľkých podobách. Najpopulárnejšia je sterilizovaná, no vynikajúco chutí aj ako súčasť niektorých pokrmov, napríklad v polievke, šaláte alebo dokonca aj pomazánkach. Zo všetkých foriem je však najúčinnejšia tá surová. Vtedy dostáva telo neopakovateľný koktejl, ktorý ho ochráni pred mnohými ochoreniami. Taktiež je výborná pre vašu krásu, keď pomáha zlepšiť kvalitu nechtov, pleť sa zbavuje nečistôt a pôsobí zdravšie a mladšie a vlasy sú pevnejšie.

Detoxikujte obličky a pečeň

Cvikla obsahuje farbivo betanín, ktoré nielenže pomáha pri spracovávaní tukov, ale podporuje funkciu pečeňových buniek. Taktiež ochraňuje pečeň aj žlčovody a podporuje tvorbu žalúdočnej kyseliny. Dokáže zamedziť hromadeniu tukov v pečeni a podporuje tak detoxikačnú činnosť pečene.

Posilňuje cievy

Keď máte akékoľvek problémy s cievami, na všetko je opäť vhodná cvikla. Jesť by ste ju mali predovšetkým z preventívnych účinkov. Táto zelenina zabraňuje kôrnateniu tepien. Rýchlejšie vyplavuje z tela cholesterol a vďaka tomu znižuje jeho hladinu v krvi. Ďalej je vhodná na kŕčové žily. Zabraňuje ich tvorbe a zmierňuje bolestivé stavy nôh. No a vynikajúca je aj pri problémoch s hemeroidmi. Vtedy by sme ju mali jesť pravidelne, aby nám uľahčila vyprázdňovanie a zbytočne tak nedráždila citlivý konečník. Známym liekom je aj pri chudokrvnosti. Kvôli vysokému podielu železa totiž zlepšuje krvný obraz.

Cvikla vyrieši aj problém s váhou

Táto zelenina je vhodným doplnkom stravy. Hoci je veľmi zdravá, ak chceme schudnúť, mali by sme jej zjesť len okolo 50-100 g denne. Po skonzumovaní cvikly sa stáva, že moč alebo stolica môžu mať ružovskastú, až červenú farbu, čo je prirodzené. Cvikla pôsobí aj močopudne, tým sa z tela odstraňuje prebytočná voda.

