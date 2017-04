Chcete konečne schudnúť? Jedzte každý deň to isté jedlo. Vieme prečo!

Skôr ako sa nazdáte je tu leto. Ak potrebujete schudnúť nejaké to kilo navyše je najvyšší čas začať. Počuli ste už o tom, že jesť každý deň to isté jedlo sa skutočne vypláca? Prezradíme vám, prečo je to efektívne.

Monotónne stravovanie

Viete si predstaviť, že by ste určitý čas jedli každý deň v rovnakých časoch vždy to isté jedlo? Ak s tým nemáte problém, rozhodne to vyskúšajte. Táto metóda chudnutia je naozaj efektívna. Skúste to napríklad nasledujúci mesiac. Rovnaký princíp stravovania dodržiavajú aj fitness tréneri. Až 75-95% jedál, sa v ich jedálnom lístku opakuje. Pravidelnosť stravovacích návykov môže byť výhodou.

Stále to isté

Ak každý deň v rovnakom čase dáte telu to, čo potrebuje zvykne si, a nebude nič ukladať. Nespôsobíte mu šok, že dnes dostane menej alebo vôbec. Nezabúdajte, alfou a omegou zdravého chudnutia je pravidelný príjem potravy. Pri tejto forme stravovania sa tiež vyhnete dileme, čo si dopriať a v akom množstve. Dôležité je, aby jedlá boli vyvážené a plné potrebných živín.

