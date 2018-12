Chcete urobiť na Vianoce dobrý skutok? Uvarte si večeru bez zvieracieho utrpenia

Každý rok sa to opakuje. Rodinky si kúpia živého vianočného kapra a potom ho „omilostia“ a vypustia do ľadovej rieky, mysliac si, že robia dobrý skutok. Je to pritom práve naopak. Kapor, ktorý týždne strávil v kadi, v ľadovej vode zaručene uhynie. A nie je to bezbolestná smrť. Navyše môže nakaziť aj iné ryby, lebo má porušený ochranný sliz, ktorý mu rybári, predavači aj ostatné ryby natlačené na malom priestore odreli. Jednoducho, treba sa zmieriť s tým, že vylovený kapor je jednoducho odsúdený na vianočnú večeru, tak mu aspoň doprajte, aby jeho život mal zmysel. Ale vy si uvarte štedrú večeru bez neho.

Aj vegetariánska vianočná večera môže byť viac-menej tradičná. Stačí, ak si spravíte pôstnu kapustnicu bez mäsa. Ak chcete závan údeného, dajte do nej údené tofu, alebo údený tempeh a použite trochu údenej červenej papriky. Uvidíte, že aj rodinní mäsožravci budú spokojní.

Tempeh, ktorému sa podľa pôvodu hovorí aj mäso z Jávy, je u nás, s výnimkou vegetariánov, ešte pomerne neznámy. Základom sú pôvodne ako pri tofu fermentované sójové bôby. Dá sa zohnať marinovaný, ktorý možno smažiť, údený je skvelý aj studený. Výborný je do vianočnej kapustnice, ale aj ako náhrada za rybu.

Hraška je jemná ochutená hrachová zmes ideálna na vyprážanie. Na rozdiel od bežnej strúhanky neodpadáva, a preto sa olej neprepaľuje. Navyše je bohatá na vlákninu, horčík a zinok.

Zaúdená kapustnica

Potrebujeme:

500 g kyslej kapusty, 200 g cibule, 300 g zemiakov, 2 ks údeného tempehu (kúpime v obchodoch so zdravou výživou), 100 g sušených sliviek, sušené dubáky, 4 PL trstinového cukru, bobkový list, morská soľ, čierne korenie, mletá údená paprika a sladká červená paprika podľa chuti, olej, sójové kocky alebo robi „mäso“ z pšeničnej bielkoviny, smotana na ozdobu (pre vegetariánov môže byť sójová alebo ovsená)

Postup:

Kyslú kapustu pokrájame na menšie rezance. Cibuľu nakrájame najemno, dáme do hrnca na rozpálený olej a orestujeme dozlatista. Pridáme kapustu, hríby a necháme spolu dusiť 10 minút. Pridáme trstinový cukor, soľ, čierne korenie, mletú a údenú papriku, zalejeme vodou a necháme variť. Medzitým uvaríme v osolenej vode domäkka zemiaky nakrájané na kocky. Ak použijeme aj sójové kocky, uvaríme si ich v zeleninovom vývare a pokvapkáme sójovou omáčkou. Ak použijeme pšeničné robi „mäso“, nakrájame si ho na kocky. Na rozpálenom oleji si orestujeme nakrájané kocky tempehu a sójové kocky alebo robi „mäso“. Pridáme s uvarenými zemiakmi ku kapuste a varíme spolu ešte asi 15 minút do úplného zmäknutia kapusty. Na tanieri podávame zjemnené smotanou.

Baklažánové filé

Potrebujeme:

2 baklažány, morská soľ, múka na obaľovanie – špaldová (pri bezlepkovej verzii napr. pohánková), kukuričná strúhanka, alebo hraška, rastlinný olej na vysmážanie Na marinádu: 2 PL citrónovej šťavy, 2 PL sójovej omáčky, 5 g morskej riasy (napríklad wakame), 2 dl vody, morská soľ, čierne korenie, korenie na ryby (bez glutamanu sodného)

Postup:

Odrežeme vrchnú a spodnú časť baklažánu a nakrájame pozdĺžne na tenké plátky, ktoré z oboch strán osolíme. Necháme dvadsať minút namočené vo vode. Následne vodu zlejeme, baklažán opláchneme a vložíme do marinády. Marinádu si pripravíme zmiešaním všetkých ingrediencií určených na marinádu. Marinujeme pár hodín (najlepšie celú noc), aby chute marinády vsiakli do baklažánov. Takto pripravený baklažán obaľujeme v múke, následne v cestíčku z múky a vody (miesto vody môžeme použiť aj rastlinný nápoj – napr. sójový, ryžový, ovsený) a nakoniec v kukuričnej strúhanke alebo v hraške. Vysmážame dozlatista vo väčšej vrstve oleja, aby boli plátky ponorené. Po vytiahnutí z oleja necháme na papierovom obrúsku vysať prebytočný tuk. Ak chcete menej mastnú verziu, obalené baklažány upečte v trúbe na omastenom papieri na pečenie. Môžeme ozdobiť plátkami citróna a petržlenovou vňaťou.

Šalát s majonézou zo šošovice

Potrebujeme:

200 g červenej šošovice, 400 ml oleja (ryžový alebo slnečnicový), 500 g cvikly, 300 g hrášku (mrazeného alebo sterilizovaného), 1 väčšia červená cibuľa, 6 ks nakladanej uhorky, horčica, sladidlo (ryžový sirup, surový trstinový cukor), citrónová šťava, morská soľ, čierne korenie

Postup:

Uvaríme si červenú šošovicu, osolíme. Po vychladnutí do nej vmixujeme olej a mixujeme do požadovanej konzistencie. Pridáme citrónovú šťavu, morskú soľ a čierne korenie podľa chuti, 2 PL horčice, 1 ČL ryžového sirupu alebo surového trstinového cukru. Môžeme dochutiť aj šťavou z nakladaných uhoriek. Medzitým si uvaríme cviklu v osolenej vode. Vychladenú cviklu nakrájame na kocky. Pridáme k nej nadrobno nakrájané nakladané uhorky a červenú cibuľu. Nakoniec pridáme hrášok a majonézu z červenej šošovice. Necháme v chladničke pár hodín odležať, aby sa chute dobre prepojili. Keď miesto cvikly použijeme zemiaky, dostaneme klasický zemiakový majonézový šalát vo vegánskej úprave.

