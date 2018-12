Chystáte sa bujaro osláviť Silvestra? Pozor na príliš veľa alkoholu. Toto vám urobí s pleťou!

Posledný deň v roku sa blíži a k nemu patrí aj silvestrovská párty. Ak aj vy už chystáte bujaré oslavy, nezabudnite vopred zvážiť aj dôsledky. Nejde len o to, aby ste sa neopili tak, že o sebe nebude „vedieť“, ale aj následky, ktoré môže mať oslava na vaše zdravie a rovnako aj pleť.

Škodca pleti

Spamätávať sa z bujarej noci totiž môže trvať oveľa dlhšie. „Alkohol má na pleť viacero negatívnych vplyvov. V prvom rade, alkohol pokožku výrazne vysušuje, dehydratuje, v dôsledku čoho je koža suchá,“ konštatuje dermatologička MUDr. Edita Kaiserová z bratislavskej kliniky zdravia a krásy. Ako podotýka, v prípade, že už trpíte nejakými kožnými ochoreniami, alkohol spôsobí ešte ich ďalšie výrazné zhoršenie.

„Tým, že alkohol dilatuje cievy, podporuje ich rozšírenie, čo sa na tvári prejavuje červenými cievkami. Zároveň spôsobuje aj prekyslenie organizmu, čím sa zhoršuje kvalita kože a vznikajú rôzne typy vyrážok,“ upozorňuje MUDr. Kaiserová. Alkohol sa dokonca podpisuje aj pod nárast oxidačného stresu v organizme. „Vytvárajú sa voľné radikály, ktoré sú pre organizmus škodlivé, zaťažujú orgány a hlavne pečeň,“ spresňuje doktorka. Takže, všetko radšej s mierou.

Tipy odborníčok na vyčerpanú, unavenú a povädnutú pleť:

Radí MUDr. Vanda Przewlocka, PhD., odborníčka na estetickú medicínu

Základom na unavenú pokožku po vypätom roku, či po silvestrovských oslavách, je dostatočná hydratácia tela a pleti. Dôležitý je pitný režim - nesýtené tekutiny bez cukru, ako aj dostatok spánku. Pokiaľ si chcete zrevitalizovať pleť, odporúčam Hydra Beauty. Ošetrenie pomáha prečistiť kožu a zhydratovať ju neinvazívne a komfortne. Pri procedúre sa využíva vortexova hlavica, cez ktorú sa aplikujú do pokožky rôzne druhy roztokov. Spravidla sú tri: prvý je čistiaci, ďalší je roztok s kyselinou salicylovou, ktorý mierni zápaly, a následne sa aplikuje roztok s kyselinou hyalurónovou, ktorý hydratuje a rozžiari pokožku. Po takomto zákroku je koža ako znovuzrodená, bez začervenaní. Je hladká, žiarivá, čistá a dostatočne zhydratovaná.

Radí MUDr. Lucia Oravcová, dermatologička

Pleť potrebuje v prvom rade dostatočnú hydratáciu, kvalitný spánok a oddych na čerstvom vzduchu. Jednou z možností, ako pleť následne omladiť a rozžiariť, je dopriať pleti masku, ktorá bude stimulovať tvorbu nových buniek. Odporučila by som Gold Treatment z 24-karátového zlata, ktorého účinky na pleť preverila už egyptská kráľovná Kleopatra. Ide o jedinečné dermatokozmetické ošetrenie pod odborným dohľadom lekára, ktoré stimuluje tvorbu nových buniek a celkové omladenie pokožky. Základom je naparenie pleti, dermabrázia a jej ľahké prečistenie ultrazvukovou technikou. Následne sa na pleť aplikujú plátky s 24 karátovým zlatom. Za pomoci séra s obsahom peptidov sa zlato vmasíruje do pleti až do jeho úplného vstrebania. Súčasťou ošetrenia tváre a krku je aj použitie bipolárnej rádiofrekvencie, ktorá pomôže dosiahnuť liftingový efekt. Následná relaxačná a omladzujúca masáž tváre, šije a dekoltu zas pokožku uvoľní. Pleť je vypnutá a rozžiarená.

