Čo je horšie - žltačka alebo HIV? Slová infektologičky vás určite prekvapia

Možno sa pamätáte na americký film Philadelphia o mladom právnikovi, homosexuálovi infikovanom vírusom HIV, ktorý dostal padáka vo firme. Andrewa Becketta, ktorý sa rozhodne žalovať zamestnávateľa za diskrimináciu, si zahral Tom Hanks a dostal zaňho Oscara. Na Philadelpiu sme pozerali tak trochu s otvorenými ústami, pretože k nám štyri roky po Nežnej revolúcii priniesla nezvyčajnú tému AIDS. Čo sa zmenilo od roku 1993? Keby zistili HIV Beckettovi dnes, zrejme by nezomrel. Ako inteligentný človek by určite poctivo bral modernú antiretrovírusovú liečbu, ktorá je už tri roky k dispozícii, a možno by zomrel v osemdesiatke trebárs na infarkt. Na „uspatie“ vírusu v tele dnes stačí už jedna tabletka denne, treba ich však brať do konca života.

Zomierali

Infektologička MUDr. Mária Vachalíková z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá sa stretla s prvými pacientmi v roku 1991, spomína: „Pamätám sa na obdobie, keď som nemala k dispozícii prakticky žiadnu liečbu a pacienti na našom oddelení zomierali na AIDS. Prvý liek, ktorý sa objavil v roku 1987, predlžoval život iba o niekoľko mesiacov. Pacienti v minulosti užívali aj desiatky tabliet niekoľkokrát za deň.“ Zmenili sa aj vyhliadky na život. Na rozdiel od filmového právnika Becketta si dnes ľudia s vírusom HIV môžu plánovať aj dôchodok. Ak sa infekcia zachytí včas. „Tí, ktorí sú nastavení na terapiu, majú skrátený život priemerne o dva až päť rokov oproti bežnej populácii,“ hovorí lekárka.

Stigmatizácia

Čo sa však od čias Philadelphie veľmi nezmenilo, to je predstava o tom, že HIV a AIDS sú záležitosť homosexuálov, čo film, paradoxne, ešte utvrdil, aj démonizácia ľudí s týmto vírusom. Podľa MUDr. Vachalíkovej je smutné, že dokonca aj zdravotníci stigmatizujú týchto ľudí. „Zrejme majú málo informácií, pretože len čo s nami konzultujú stav pacienta, ktorého liečime v našom centre pre H I V / A I D S , možno začnú uvažovať inak. Vysvetlíme im, že riziko prenosu nákazy, ak je pacient dobre liečený, je mizivé.“ Pripomína, že lekári sa boja HIV, pritom bežne riešia v operačných sálach a iných odborných ambulanciách pacientov s nebezpečnou hepatitídou C alebo B, kde je riziko prenosu oveľa vyššie. Riziko pri HIV je necelého pol percenta, pri hepatitídach okolo dvadsať percent. Samozrejme, závisí to od vírusovej záťaže.

Ten istý sex

Infektologička dodáva: „Človek infikovaný HIV je stále na okraji spoločnosti ako narkoman, homosexuál či prostitút. Stále pripomínam, že sex je súčasťou života každého z nás. HIV nemajú len ľudia z rizikových skupín. V mojom centre sú pacientky, úžasné, slušné, šikovné a krásne ženy, ktoré mali v živote smolu, že sa nakazili od partnera. Sú to aj muži, ktorí majú sex s mužmi, ale sú to inteligentní, vzdelaní a úspešní ľudia žijúci usporiadaným životom. Pacienta s hepatitídou B alebo C majú mnohí tendenciu ľutovať a uľahčiť mu život. Pritom sa zabúda na to, že prenos vírusu je presne ten istý...“ Na otázku, či napríklad hepatitída B ohrozuje život väčšmi než vírus HIV, odpovedá otvorene: „Ak by som si mala vybrať, tak si vyberiem HIV...“

Ani jedno nakazené dieťa

Ilustráciou toho, ako dnes dokážeme zvládať infekciu, je podľa lekárky aj fakt, že na Slovensku nemáme ani jedno infikované dieťa, ktoré sa narodilo HIV pozitívnej matke. „Je to zásluha terapeutických postupov počas tehotenstva, pôrod sa vedie cisárskym rezom a novorodencovi sa podáva antiretrovírusová terapia asi do šiestich týždňov života. Deti sa potom sledujú až do troch rokov,“ hovorí infektologička. Na jednej strane je fantastické, že infekciu vírusom HIV je možné takmer úplne potlačiť, na druhej strane tento fakt zneužívajú tí, ktorí mávnu rukou so slovami: Veď keď sa nakazím, budú ma zadarmo liečiť. Tento prístup je však ako ruská ruleta. Nemusí sa vyplatiť.

Rýchle testovanie po novom

Prvý slovenský HIV Check Point v Bratislave umožňuje poradiť sa s odborníkom a bezplatne a anonymne, bez asistencie poisťovní, sa otestovať. Výsledok je hotový o pár minút! Testovacie centrum je otvorené v zdravotnom stredisku na Babuškovej ul. 2 v Ružinove, č. dverí 8, každý štvrtok od 16.00 do 19.00. „Na testovanie HIV sa dá pripraviť aj online. Na stránke www. domsvetlaslovensko.sk je anonymný dotazník s pokynmi. IP adresy zariadení sa neukladajú!“ pripomína Miloš Štefančík z občianskeho združenia, ktoré zabezpečuje prevádzku Check Pointu.

Týka sa to aj päťdesiatnikov

Zatiaľ čo v EÚ sa počet nových infekcií znížil o 6 percent, na Slovensku vzrástol o 60 percent od roku 2010. Môže to byť aj preto, lebo ľudia sa dávajú viac testovať, ale aj preto, lebo mnohí stále nevedia o svojej diagnóze a infekciu šíria ďalej. To, že HIV nie je len záležitosť mladých, dokazuje aj nárast prípadov v moravsko-sliezskom kraji, kde sa teraz zisťuje ochorenie u päťdesiatnikov, a to v pokročilých štádiách! Starší ľudia majú pocit, že sa ich netýka. Nie je to však pravda. A čím neskôr sa začne s liečbou, tým sú vyhliadky horšie.

Nakazil som sa v zahraničí

Dalibor Dvorský (39) je prvý Slovák, ktorý prehovoril o svojej infekcii. Keď ho pred dvoma rokmi museli hospitalizovať pre problémy so zrakom, napadlo mu, že to môže byť cukrovka alebo aj rakovina. To, že by mohol mať infekciu HIV, nečakal. „Samozrejme, bol to šok, ale počkal som, kým vychladnú emócie, a postavil som sa k tomu pragmaticky,“ spomína.

Vylučovacou metódou zistil, že sa nakazil od priateľky v zahraničí, kde pracoval. Svoju diagnózu oznámil kamarátom cez Facebook šalamúnsky – zverejnil kód choroby a čakal na reakcie. Vraj boli chápavé a ústretové, dokonca keď sa šéfa v práci spýtal, či má z firmy odísť, ten ho neposlal preč. „Cítil som súdržnosť, obklopovali ma skvelí ľudia, dokonca mi pomohli aj finančne,“ hovorí David, ktorý užíva modernú liečbu. Chodí na kontroly a vraj sa nikdy nestretol s odmietaním alebo s pohŕdaním, naopak, mal šťastie na ľudský prístup. „Je však pravda, že doteraz som nepotreboval žiadny invazívny zákrok. Ani stomatológa,“ hovorí. „Chápem, ak mi niekto nepodá ruku, mať strach je prirodzené. Chcem len povedať, že HIV pozitivita nie je sexuálna deviácia ani iná porucha, ale ochorenie imunitného systému, ktoré sa neprenáša bežným spoločenským stykom...“ David má priateľku, ktorá o jeho diagnóze vie: „Vírus v mojom tele je na hranici zistiteľnosti. Aj keď spí, ale je tam to ALE. Preto trvám na chránenom styku.“ Od života chce len to, aby mohol pokojne žiť aj napriek ochoreniu...

Spôsob prenosu

Vo svete sa HIV prenáša v 90 percentách heterosexuálnym stykom. Na Slovensku je to takto:

64 – 66 % sex medzi mužmi

23 % heterosexuálny styk

10 % u narkomanov

0,1 – 0,3 % prenos krvnými derivátmi (darca krvi daroval krv v čase, keď už bol nakazený, ale vyšetrenia ešte nedokázali zachytiť vírus v krvi) Zvyšok je neznámeho pôvodu.

