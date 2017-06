Dajte si chutnú červenú diétu: 4 potraviny, ktoré zatočia s kilami navyše

Ešte stále to nie je to pravé orechové? K dokonalej postave sa môžete prejesť! Stačí si len naservírovať tie správne potraviny. A dnes to bude všetko, čo má červenú farbu.

Jahody

Sezóna jahôd je v plnom prúde. Tak prečo nevyužiť ich silu? Vďaka vláknine a veľkému množstvu vody vás zasýtia. Majú málo kalórií, obsahujú vitamín C či kyselinu listovú. A to hlavné je, že pôsobia ako spaľovač tukov. S chuťou do nich.

Červený melón

Osviežujúce ovocie je pri zhadzovaní kilogramov skvelým pomocníkom. Obsahuje až 90% vody, preto sa absolútne nemusíte obávať toho, že z neho priberiete. Práve naopak. Zaraďte ho v lete do svojho jedálnička a posilníte cievy a fungovanie srdca.

Paradajky

Ak ste skôr na zeleninu ako na sladké ovocie, jedzte pravidelne paradajky. A to v akejkoľvek forme. Čerstvé obsahujú najviac vitamínov, bez výčitiek si však z nich uvarte aj polievku či odšťavte šťavu. Obsahujú veľké množstvo vody a zasýtia. Ako bonus navyše, bojujú proti vzniku rakoviny.

Červená repa

Vedeli ste o tom, že táto chutná zelenina upravuje činnosť čriev? Ak si naservírujete pravidelne namiesto prílohy k mäsu, urobíte niečo nielen pre svoje chudnutie ale i zdravie. Zo všetkých druhov zeleniny má najvyšší obsah kremíka a podporuje nielen imunitný systém ale i plodnosť.

