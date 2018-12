DIÉTA podľa ZORY CZOBOROVEJ: Táto naozaj zaberá!

Zore sa zverujú do rúk ženy, ktoré sú odhodlané schudnúť. Svojim babám pomáha meniť životný štýl – naučiť sa cvičiť a správne jesť na fitpobytoch na Slovensku aj v zahraničí pri mori. Bývalá fitneska nám poskytla jedálny lístok, podľa ktorého sa chudne u nej. Úspech je však zaručený len vtedy, ak budete disciplinované. Všetkým „leňoškám“ odkazuje, že bez pohybu pevný zadok ani stehná mať nebudete.

Čím skôr, tým lepšie

Upravte si jedálny lístok ešte pred Vianocami a uvidíte, že čím skôr začnete, o to ľahšie budete vedieť odolať tradičnému pečivu. Nikto netvrdí, že to bude ľahké, ale ktorá cesta k úspechu je jednoduchá? Určite ste už prekonali mnoho životných kríz, kde ste museli zaťať zuby a ísť dopredu. Skúste to aj teraz!

Začnite deň takto:

Raňajky počas celého týždňa

Rôzne druhy cereálií, müsli, ale Zora zdôrazňuje BEZ CUKRU! Odtučnený grécky jogurt

Doprajte si za hrsť – vlašské orechy, lieskovce, semiačka alebo jadierka

Čerstvé ovocie – jablko a banán

Čerstvá zelenina – paradajka, paprika, šalátová uhorka

Listová zelenina, odtučnené mlieko, ryžové mlieko, ovsené vločky, pohánka, praženica z bielkov, ražný chlieb najviac 2 plátky, dusené fazuľové struky, varená mrkva, odtučnený jogurt bez príchutí

Desiata

Striedajte jablko a banán

Olovrant Odtučnený grécky jogurt

Obed/Večera

Pondelok Obed – Kuracie prsia 150 g, dusená mrkvička 150 g

Prvá večera – Zubáč 150 g, dusená anglická zelenina 150 g

Druhá večera – Nakrájaná šalátová uhorka 100 g

Utorok Obed – Kuracie prsia 150 g s avokádovým šalátom 150 g

Prvá večera – Morčacie prsia 150 g s rukolou a paradajkou 150 g

Druhá večera – Varená brokolica 100 g

Streda Obed – Cviklové rizoto s tofu syrom 200 g

Prvá večera – Hovädzie dusene plátky 150 g, zelený hrášok na pare 150 g

Druhá večera – Nakrájaná paradajka 100 g

Štvrtok Obed – Morčacie prsia 150 g, celozrnné ražné špagety s olivovým olejom a korením (bez syra)

Prvá večera – Fileta zo pstruha na bylinkovom masle 150 g, grilovaná brokolica 150 g

Druhá večera – Varený karfiol 100 g

Piatok Obed – Fitnes šalát 150 g s kuracími prsami 150 g

Prvá večera – Losos pečený nasucho 150 g, dusený špenát dochutený s cesnakom 150 g

Druhá večera – Nakrájaná šalátová uhorka 100 g

Sobota Obed aj prvú večeru si vyberte z toho, čo vám cez týždeň najviac chutilo.

Druhá večera – Nakrájaná paradajka 100 g

Nedeľa Obed – Kuracie prsia 150 g, dusená cuketa so šampiňónmi 150 g

Prvá večera – Dusené hovädzí plátok 150 g, anglická zelenina 150 g

Druhá večera – Nakrájaná šalátová uhorka 100 g

Čo s vlčím hladom?

„Táto diéta je naozaj prísna. Rozdelenie jedál vychádza na každé dve až tri hodiny. Zo začiatku budete určite cítiť hlad, preto si každý deň môžete dať aj druhú večeru. Takže, keď vás chytí vlčí hlad alebo sa naň zobudíte v noci, môžete si dať kúsok uhorky, rajčiny či kúsok kuracieho mäsa. Podľa mňa je lepšie sa najesť s rozumom, ako sa týrať hladom a potom pojesť hlúposti,“ radí Zorica.

Zorin tip na očistu

Za 2 dni mínus 2 kilá