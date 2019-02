Diéta pred počatím: Mobilná aplikácia radí, ako ovplyvniť pohlavie dieťaťa!

Plánujete bábätko a presne viete, či by ste radšej chceli chlapčeka alebo dievčatko? Môžete to ovplyvniť aj svojím stravovaním. Tvrdí to aspoň francúzska aplikácia MyBuBelly, ktorá vraj umožní ovplyvniť pohlavie dieťaťa už pred počatím. Treba na to robiť len dve veci. Sledovať ovulačný cyklus a dodržiavať presný stravovací režim. Aplikácia, ktorú za pomoci gynekológov, pediatrov a výživových špecialistov vyvinula jedna parížska matka, funguje vraj na deväťdesiat percent.

Diéta pre výber pohlavia

Metóda vychádza z faktov, že ak je vo vagíne kyslejšie prostredie, ľahšie sa ňou prebojuje spermia obsahujúca odolnejší chromozóm X a bude teda dievčatko. Naopak, zásadité prostredie praje chromozómu Y, ktorý vám do života prinesie chlapčeka. Nuž a práve kyslosť a zásaditosť sa dá ovplyvniť vhodnou stravou. Podľa tejto teórie, ženy ktoré by mali radšej dievčatko, majú jesť potravu plnú vápnika, piť veľa mlieka a kupovať si minerálne vody s obsahom tohto prvku. Vhodné sú aj vajíčka a syry, okrem zrejúcich. Naopak, mäsa a rýb môžu maximálne 130 g denne. Aj so zeleninou a s ovocím treba opatrne, aplikácia povoľuje iba niektoré druhy. Vôbec vhodné nie sú ovocné džúsy, čokoláda, káva, čaj. Naopak ich hojne môžu jesť ženy, ktoré chcú chlapčeka. Rovnako ovocie a zeleninu. Mäso a ryby tiež môžu bez obmedzenia, zakázané sú akurát údeniny. Tabu sú však mliečne výrobky plus orechy.

Treba aj počítať

Stravovací režim však treba kombinovať aj s matematikou a viesť si nielen menštruačný, no aj ovulačný kalendár. A keď sa už dostatočne dlho stravujete podľa vyššie napísaných pravidiel, môžete začať s plodením. Ak to má byť chlapec, pokúšajte sa o neho presne v deň ovulácie. S dievčatkom, naopak, nečakajte a naplánujte si romantický večer dva až tri dni pred ovuláciou.