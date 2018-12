Dominika Mirgová ide s váhou dole! Prezradila nám recept a komu vyhlásila chudnúcu vojnu

O vizážistke Lussi, ktorá pre Šarm natáča kozmetické rady pre našu internetovú stránku, sme už písali. Jej umelecký rukopis miluje viacero tvárí slovenského šoubiznisu a jednou z nich je speváčka Dominika Mirgová. Lusii považuje za svoju dvornú vizážistku. Dievčatá, ktoré sa mimochodom aj na seba veľmi podobajú, sa však v poslednom čase stretávajú čoraz častejšie. A nie je za tým len líčenie.

Chudnúci tandem

Lussi a Dominika sa rozhodli spoločne schudnúť, ale zároveň aj súperiť, ktorá bude úspešnejšia. „Nápad vzišiel od jednej kozmetickej firmy. Navrhli nám wellness challenge, teda wellness výzvu, pretože v ponuke majú veľa produktov ako doplnky výživy, polievky, shaky, vitamíny… Dohodli sme sa, že nahovoríme Dominiku, keďže s ňou spolupracujem a sme si blízke aj v súkromí, aby sme sa na to dali a začali chudnúť a vzájomne sa podporovali a kontrolovali,“ vysvetlila nám Lussi. Dominika súhlasila aj preto, že chystá veľké novinky. „Váha je môj problém už dlhé roky. Raz som hore a raz dole, tak som takúto ponuku privítala a bojujeme už tretí týždeň. A každý týždeň ide kilo dole!“ teší sa.

„S Lussi sa bombardujeme a kontrolujeme. Nie je to diéta na týždeň, ale chceme to brať ako životný štýl. Nejde mi o to, aby som schudla dvadsať kíl, chcem sa cítiť lepšie a byť sexi mama. Chystám nový album a chcem urobiť rekonštrukciu nielen piesní, ale aj stylingu, a preto sa mi to hodí. A teším sa, že som zapla opasok o dve dierky viac,“ smeje sa natešene.

Smútok za suši a majonézou

Dievčatá to vzali dôsledne: „Prvé kroky smerovali k výživovej poradkyni Zuzke Liškovej, ktorá sa najprv oboznámila s našimi stravovacími návykmi, aké jedlá máme rady a spravila prvé merania. Hneď nato nasledoval odber krvi, aby sa zistilo, v akom stave je naše telo, čo zvládneme a čo, naopak, nesmieme. Podrobná analýza ukázala aj to, do akej miery máme rozhodený metabolizmus a na základe všetkých meraní nám nastavili stravovací plán. Ten máme s Domi takmer identický, keďže máme rovnakú výšku, váhu a iba trochu odlišné pomery svalov. Základné ,hlavné‘ jedlá sú tri denne s päťhodinovým odstupom a v jedálnom lístku je viacero pravidiel, ktoré treba dodržiavať,“ hovorí Lussi.

Ak sú dievčatá hladné, majú, samozrejme, povolené prerušiť päťhodinovú pauzu a zajesť hlad niečím malým. A v jedálnom lístku majú ovocie aj chlieb, ale len ražný. Lussi vraj robí najväčší problém jesť pravidelne a zjesť celé porcie alebo ju prepadne chuť na zakázané potraviny. Najviac jej chýba suši a Dominike zase majonéza.

Denný jedálny lístok:

Začiatok bol dvojdňový detox – dva dni zelenina alebo ryža, alebo zemiaky v konkrétnom množstve pre každú, na raňajky, na obed aj na večeru. Dnes jedia na raňajky 30 g ovsených vločiek, wellness shake miešaný s vodou a jablko alebo ovocie.

Obed – 125 g zeleniny a 120 g mäsa/ryby

Večera – 125 g zeleniny a buď mäso, ryba, alebo syr, prípadne huby. To sa bude opakovať niekoľko týždňov.