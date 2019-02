FOTO: Do ľadovej vody pre vieru. Aj takto sa dá posilňovať imunita

Lekári stále upozorňujú na to, že naša imunita zlenivie aj preto, že sa málo hýbeme na čerstvom vzduchu a sme málo otužilí. Otužovať sa dá samozrejme aj doma v sprche, keď si budete postupne zvykať na chladnejšiu vodu až kým sa dokážete jedného dňa poliať naozaj studenou. Vyšší level sú ľadové medvede, ľudia, ktorí sa celoročne kúpu vonku v prírode.

Svojráznymi ľadovými medveďmi sú aj pravoslávni veriaci, ktorí každý rok slávia Sviatok krstu Pána. Aj tentokrát sa desiatky tisícov ľudí v Rusku, Bielorusku či na Ukrajine rituálne ponorili do ľadovej vody. Mnohé prieruby v ľade mali tvar kríža, niekde postavili aj kríž zo snehu a pofŕkali ho červenou farbou. Inšpirujte sa, nech je to z akýchkoľvek dôvodov, chladná voda zdraviu prospieva. Svoje o tom vie aj herečka Zuzana Kronerová, ktorá sa pre film Baba z ľadu, dala na otužovanie a pridala sa k ľadovým medveďom. Pochvaľuje si, že to prospieva telu aj duši.

