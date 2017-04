FOTO: Takúto postavu ešte nemala! Zuzana Plačková sa zaťala a zhodila 14 kíl

Pečivo, cestoviny a donedávna aj ryža boli pre ňu tabu. „Schudnúť som si dala ako novoročné predsavzatie. A ja keď sa zatnem, tak idem. Mám pevnú vôľu,“ hovorí Zuzana Plačková (25). Diétu si dala vypracovať u mamy bývalej superstaristky Dominiky Starej. „Najťažšie sú prvé štyri dni, keď vám chýba cukor. Môžete sa cítiť slabšia a máte strašnú chuť na sladké, ale po štyroch dňoch už ste v pohode,“ ubezpečuje bývalá playmate.

Nejde len o plastiku

Hviezdu sociálnych sietí naštartoval na zmenu životného štýlu zmysel pre sebakritiku. Zuzana je známa tým, že tak ako nenechá suchú nitku na druhých, nešetrí ani seba. „Naštartovalo ma, že som mala veľké stehná, celá som bola guľatá, preto som do nového roka išla s tým, že schudnem. Prezentujem sa na sociálnych sieťach, a keď si pozerám zahraničné hviezdy a rôzne blogerky, uvedomujem si, že majú špičkové postavy. Keď sa chce žena prezentovať, musí nejako vyzerať,“ myslí si hviezda Nákupných maniačok.

Okrem toho, že túžila po dokonalej postave, chcela sa odlíšiť od lenivcov, ktorí so sebou nič nerobia. „Chcem dobre vyzerať, aby nikto nemohol o mojej fotke povedať, že je za tým Photoshop. Ženy si dajú porobiť plastiky a pritom priberajú a vyzerajú ako slony, ale hlavne, že majú urobené prsia, pery, mihalnice a nechty,“ tvrdí nekompromisne.

Je to drina

Ploché brucho a štíhle stehná neprídu podľa slov Zuzany Plačkovej vďaka liposukcii. Musíte si ich poctivo odcvičiť. „Chodím cvičiť sedemkrát v týždni. Na trampolínu a trikrát do týždňa na X-body. Každý človek schudne preto, lebo maká, nie preto, lebo bol na liposukcii. Obdivujem všetky fitnesky, pretože za ich postavami je drina, odriekanie a pevná vôľa. Ja nemám na to ani genetiku, takže niekedy mám pocit, že priberiem aj z vody,“ priznáva Zuzana s tým, že teraz sa cíti veľmi dobre.

Bez kocky cukru

Slabosťou žien všeobecne je sladké, ale to nie je Zuzanin prípad. „Mojou slabosťou boli skôr rezne, syry, tyčinky, čipsy…“ priznáva. Sacharidov sa vzdala bez problémov, vrátane tých v zelenine. „Sú to paradajky, paprika, kukurica, hrášok, mrkva, petržlen... Nahradila som ich uhorkami, šalátom, reďkovkou, karfiolom, baklažánom, cuketou, kalerábom.“ Keď sa začala aj viac hýbať, postupne do jedálneho lístka zaradila aspoň kopček ryže, ale iba na obed. A po mesiaci prísnej diéty si dovolila zjesť doobeda aj jedno jablko alebo dva decilitre freshu.

Zuzanin tip

„Do veľkého hrnca si robím polievku, do ktorej nakrájam čínsku kapustu, karfiol, dochutím vegetou. Je to výborná polievka, z ktorej nepriberiete a môžete ju jesť počas celého dňa. Keď som hladná, dám si ju aj v noci.“

Jedálniček

Raňajky

proteínový koktail s rôznymi príchuťami – čokoládový, hruškový banánový

Desiata

uhorka alebo omeleta z jedného vajíčka so šampiňónmi; vajíčko si môžete dať počas dňa hocikedy

Obed

kuracie mäso na prírodno so zeleninou

ryba so zeleninou

Olovrant

zelenina

Večera