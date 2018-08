FOTO: Ľadová princezná Katarína Wittová vyzerá aj po päťdesiatke dokonale. Ako to robí?

„Nesnívala som o tom, že budem ľadovou princeznou, v šou plnej krásnych kostýmov. Korčuľovanie ma skôr fascinovalo ako šport a to až tak veľmi, že som rodičov celé týždne otravovala, kým ma konečne neprihlásili na tréning,“ povedala v rozhovore pre nemecký portál Gala Katarína Wittová (52). Newyorské noviny Times o nej hovorili ako o najkrajšej tvári socializmu, dokonale však vyzerá aj teraz, po päťdesiatke. Čo všetko pre to robí?

Postavu si udržiava aj golfom. Foto: instagram_katarina_witt

Propaguje severskú chôdzu

„Ráno si dám kávu. Potom surfujem na internete a na pol hodinky si idem zabehať,“ opísala začiatok svojho pracovného dňa majsterka sveta aj olympijská víťazka. Vedie úspešnú marketingovú firmu, navrhovala šperky, no popritom stále korčuľuje. Štíhlu postavu si udržiava golfom aj severskou chôdzou, známou ako nordic walking. Propaguje ho po celom svete, vďaka nemu si splnila aj svoj ďalší životný sen. „Dostala som sa do Austrálie,“ zasmiala sa Katarína.

Katarina Wittova, Sarajevo 1984. VIDEO: MOV

Nahá a pyšná

Prednosťou úspešnej krasokorčuliarky bol vždy pôvab. Čitatelia magazínu People ju zaradili dvakrát do päťdesiatky najkrajších ľudí na svete. V roku 1998 sa vyzliekla pre časopis Playboy a dokázalo to, čo pred ňou a po nej len Marylin Monroe. Vypredala celý náklad časopisu. „Na fotkách som síce nahá, ale ešte vždy je na nich kus nevinnosti. Som na ne pyšná,“ povedala žena, ktorá má aj po päťdesiatke telo modelky. Ani s ním však nenašla muža, s ktorým by strávila život...

