Idete na párty a oči máte ako v ohni? 5 tipov ako si poradiť s alergickým zápalom spojiviek

Najskôr sa musíte o svoje oči postarať a zmierniť príznaky alergického zápalu spojiviek a až potom naniesť veľmi jemný make-up. Odporúčame sa pri líčení zamerať skôr na zvýraznenie pier ako očí. Tie znesú maximálne jemnú špirálu, tenučkú linku a presvetlenie viečok. Všetko však závisí od intenzity alergickej reakcie.

Viete ako rozoznať alergický zápal spojiviek?

Skôr ako začnete bojovať so zápalom, musíte si byť istá, že máte zápal vyvolaný reakciou na alergén. Ako to spoznáte? Všímajte si, či sa zápal očí opakuje v pravidelných intervaloch (napríklad počas alergickej sezóny) a či reakcia na oboch očiach je približne rovnaká. Vtedy ide o alergický zápal spojiviek. Ak nie, môžete mať zápal oka vyvolaný baktériami či vírusmi, vtedy je potrebné čo najskôr vyhľadať očného špecialistu.

5 tipov ako zasiahnuť proti alergickému zápalu očí

1. Ak je večierok vonku a začína za svetla, určite si zoberte so sebou slnečné okuliare. V tme už príznaky zápalu spojiviek nie sú až tak viditeľné. Ak sa to hodí k outfitu, pokojne si vezmite široký klobúk alebo šiltovku, ktoré zmiernia cirkuláciu alergénov okolo očí.

2. Správne zdravotnícke pomôcky pomôžu alergický zápal spojiviek zastaviť a zlepšiť stav očí. Očné kvapky Vividrin ectoin zmyjú z povrchu očí alergén a zároveň ich ochránia pred vstupom ďalších alergénov do sliznice. Je to vďaka prírodnej látke ectoin, ktorá má schopnosť vytvoriť na povrchu oka hydrofilm, cez ktorý alergén znova neprenikne do sliznice. Po vkvapnutí oči zatvorte a jemne prstami pomasírujte, aby sa kvapky dostali na celý povrch sliznice oka.

3. Odolajte škriabaniu očí a radšej si na ne priložte studený obklad, ten podráždenie trochu zmierni. Umývanie očí nemusí mať až taký pozitívny efekt ako by ste čakali, môžete si alergén rozotrieť hlbšie do sliznice. Vhodnejšie sú na to očné kvapky.

4. Umyte si tvár (okrem oblasti očí), aby ste zmyli alergény. Ak stíhate, umyte si aj vlasy, aj tam sa alergény radi držia. Pri utieraní tváre použite čistý uterák. Na tom používanom mohli uviaznuť zvyšky alergénov z predchádzajúceho dňa. To isté platí aj o oblečení. Na oči použite očné kvapky, napríklad Vividrin ectoin.

5. Ak máte alergiu už zdiagnostikovanú, určite užite predpísanú tabletku. Celkovo sa zmiernia príznaky alergie. Ak ste u alergológa ešte neboli, skúste si zakúpiť voľnopredajný liek proti alergii, v lekárni vám určite dobre poradia.