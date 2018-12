Kaktusová terapia a krásny darček. Očarte rodinu svojou kreativitou

Nemíňajte na umelé ozdoby a cudzie výtvory. Skrášlite si byt vlastnoručne vyrobenou ozdobou. Navyše pri tvorbe príjemne vypnete od vianočného stresu. My sme si to vyskúšali, v redakcii každá sme si za hodinku vytvorili vlastnú ozdobnú nádobu. Nie je to naozaj nič zložité!

Čo potrebujete

Sukulenty, teda suchomilné rastliny, ktoré sú rozmanité, elegantné a dajú sa kombinovať.

Samozrejme, musíte si kúpiť hlinu určenú pre tento druh rastlín a kamene na drenáž.

Potom už stačí len vybrať zaujímavú sklenenú nádobu, do ktorej kvety zasadíte.

Ako na to

Na dno nádoby naukladáte kúsky kameňov. Veľmi pekné sú biele, no môžete použiť aj vianočné farby – červenú, zelenú, zlatú… Zasypete ich hlinou, približne do polovice nádoby. Vezmete celé rastlinky aj s koreňmi a zahrabete do plytkej jamky. Pozor, sukulentom potrvá asi týždeň, kým sa poriadne zakorenia a spoja sa s hlinou, takže pri ďalšom dekorovaní postupujte opatrne, aby sa neposunuli. A prichádza čas pre vašu fantáziu. Môžete použiť šišky, kúsky drievka, sušený pomaranč, alebo aj škorica a badián vám krásne prevoňajú nádobu. Môžete si do nej dať naozaj čokoľvek. My sme si ju obviazali vianočnou šnúrkou. Najlepšie na tom je, že ozdoby si môžete počas roka meniť a môžno tam na jar skončí namiesto vianočnej gule veľkonočné vajíčko. No aj samotné prepojenie skla, zeminy, kameňov, dreva a sukulentov vytvorí vkusný minimalistický objekt.