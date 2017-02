Klamú telom: Viete, ktoré kvetiny v kvetináči vám môžu ublížiť?

Možno aj vám stojí na okennom parapete krásne rozkvitnutá azalka. Je obľúbená najmä teraz v zime, lebo v plnom kvete vydrží až osem týždňov a na výber sú desiatky farieb, takže doslova rozžiari byt.

Dajte si však na ňu pozor, najmä ak máte malé deti alebo domáce zvieratá. Jej nektár má halucinogénne účinky, je to silné preháňadlo a celá rastlina je jedovatá. Ak by ju napríklad obhrýzala vaša mačka, môže mať vážne srdcové a dýchacie problémy.

Potvora

Toxické látky obsahuje aj taká sympatická kvetinka, akou je primulka. Ak ste ju kúpili ako poslíčka jari, myslite na to, že jej šťava dokáže pri dotyku spôsobiť ťažkú alergickú reakciu a zápaly kože. Preto ju v žiadnom prípade nepoužívajte na aranžovanie tak, aby prišla do kontaktu s jedlom.

Bacha na ňu!

Žiadny anjelik nie je ani vianočná ruža. Možno vám zostala od sviatkov a práve teraz stráca listy. Pri jej tvarovaní môžete prísť do kontaktu s latexom, ktorý roní pri poranení. Je jedovatý a dráždi pokožku aj sliznice.

Ak sa dostane do otvorenej ranky, môže sa to skončiť bolestivým zápalom. Na citlivej koži spôsobí červené fľaky a pľuzgiere. Ak sa vám dostane do úst, v lepšom prípade sa to skončí hnačkou, v horšom zápalom žalúdka a čriev.

Čo robiť:

Ak ste sa postriekali jedovatou šťavou, poriadne si umyte kožu studenou vodou a potom bylinkovým nálevom. Ak sa latex dostal do úst, vypláchnite ich a dajte si pohár mlieka, čaju alebo aktívneho uhlia.

