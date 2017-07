Lekár varuje: S hormónmi opatrne, zvyšujú riziko rakoviny!

Nervozita, depresie, pocit vyhorenia, návaly horúčavy, začervenanie v tvári, potenie, nespavosť a problémy so sexom, pretože sliznice sa rozhodli pomaly vysychať – to všetko prináša so sebou obdobie, keď zrelá žena už dávno objavila pravé životné hodnoty, ale pýta sa: Prečo ma musí vlastné telo práve teraz otravovať? Mnohé sa rozhodnú siahnuť po syntetických hormónoch, ktoré uľavia. Je to dobrý nápad? Je to naozaj tak, že hormonálna liečba spôsobuje rakovinu prsníka? Je totiž pravda, že aj keď toto ochorenie trápi čoraz mladšie ročníky, stále sú najviac postihnuté ženy po päťdesiatke.

„Hormonálna substitučná liečba by sa určite nemala predpisovať ako prevencia ťažkostí. A ak ju už žena berie, nemala by ju užívať viac ako tri až päť rokov. Je totiž naozaj preukázané, že zvyšuje riziko rakoviny prsníka,“ hovorí doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Spevák si nechal počas veľkých horúčav operovať oči. A takto to dopadlo

Potrebujete mamografiu

Podľa onkológa by sa ženy mali pokúsiť zabojovať s ťažkosťami najskôr prírodnými prostriedkami. Ak sa už inak nedá, predtým, ako vám gynekológ predpíše hormonálnu liečbu, by ste mali vedieť, že vás musí riadne vyšetriť a poslať vás aj na mamografiu prsníkov. Tú by ste potom mali podstupovať každý rok!

Prsníky, skrátka, musia byť počas užívania hormonálnej substitučnej liečby bez najmenšieho podozrenia. A čo hormonálna antikoncepcia? Je alebo nie je riziková pre prsníky? „Pri modernej antikoncepcii je riziko minimálne. Môže dokonca znižovať riziko rakoviny vaječníkov a hrubého čreva,“ hovorí onkológ. „Nevýhoda je však to, že antikoncepcia vlastne odsúva tehotenstvo a prvý pôrod, ženy ho odkladajú na obdobie po tridsiatke až k štyridsiatke. A to nie je dobré. Žena vo vyššom veku má vyššie riziko rakoviny prsníka – či už užíva antikoncepciu, alebo nie.“

FOTO: Toto že je penzistka? Má 61 rokov a nafotila reklamu na spodnú bielizeň

Pomôžu fytoestrogény

Dobrým zdrojom prírodných estrogénov je sója. Pomôže aj ľan, ďatelina lúčna, listy viniča, ploštičník strapcovitý, dioskórea huňatá, výťažok z vitexu jahňacieho či materská kašička.

Nefajčite, nepite alkohol, obmedzte kofeín.

Pri bolestivom styku pomôže fytoestrogénový gél, čapíky s kyselinou hyalurónovou alebo lokálna hormonálna liečba – len slizníc.

Silný príbeh Klaudie, ktorú zaskočili metastázy. Pomoc našla v zahraničí

Bojovníčka s rakovinou: Áno, ľudia sa čudujú, že robím v pohrebnej službe