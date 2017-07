Letný ovocný detox: 3 skvelé drinky na osvieženie a krásu!

To, že v lete treba piť o čosi viac ako zvyčajne, netreba zdôrazňovať. Ak ste si vstúpili do svedomia a nechcete svoje telo zaplavovať umelými sladenými limonádami a čistá voda vám už lezie „hore krkom“, namiešajte si chutné drinky, ktoré navyše vaše telo očistia.

Za 2 týždne mínus 4 kilá? Stačí, ak dodržíte TIETO 2 zásady v pitnom režime

Pitný režim v lete musíme podporiť kvôli vylučovaniu tekutín prostredníctvom potu. Keď túto stratu doplníte aspoň jedným až dvoma ovocnými drinkami denne, doprajete okrem nutnej závlahy aj potešenie svojim chuťovým pohárikom a ešte sa aj prečistíte.

Tučnie vám mozog? Priberanie je niekedy neviditeľné a ľahko sa vám môže stať, že ohrozíte svoju pamäť!

Energizujúci drink s mangom

Mango patrí medzi najúčinnejšie prostriedky na očistu tela. Navyše vďaka obsahu probiotickej vlákniny a tiež množstva vitamínov a minerálov je skvelé na ochranu hrubého čreva. Je aj prevenciou mnohých civilizačných chorôb vrátane mŕtvice a rakoviny.

Potrebujete:

1 liter kokosového nápoja, 450 g manga, 4 až 6 marakují, polovicu lyžičky čili

Postup: Mango očistite a nakrájajte na kúsky, ktoré necháte zmraziť minimálne na dve hodiny, alebo ešte lepšie do druhého dňa. Odšťavte dužinu marakují. Na drink použijete len šťavu, ale lyžičku semienok si dajte nabok na ozdobu. Zmrznuté kúsky manga, šťavu z marakují a kokosový nápoj dajte do mixéra a mixujte, dokým nápoj nezíska jemnú konzistenciu. Nalejte do 4 pohárov a dozdobte semienkami marakuje, kúskami manga a štipkou čili.

Dajte si chutnú červenú diétu: 4 potraviny, ktoré zatočia s kilami navyše

Čučoriedkový drink s pomarančovou šťavou

Čučoriedky sú považované za superpotravinu plnú antioxidantov a vitamínov, naviac sú veľmi lahodné a chutia aj deťom. Spolu s pomarančovou šťavou, avokádom a mandľami sú výbornými ingredienciami pre zdravie a správnu činnosť mozgu, dobrý zrak i silnú imunitu.

Slané, sladké či kyslé? TOTO vášmu telu chýba, ak máte chuť na tieto potraviny

Potrebujete: 1 hrnček čučoriedok (mrazených), 1 hrnček pomarančovej šťavy, 2 lyžice pšeničných klíčkov, ¼ hrnčeka mandlí, 1 avokádo

Postup: Pomaranč dôkladne odšťavte a spolu s ostatnými ingredienciami rozmixujte.

ZBOHOM opuchnuté nohy: Vďaka TEJTO surovine si užijete leto bez problémov

Čokoládovo-kokosový drink s datlľami

Čokoholici, tešte sa! Svojho milovaného kakaa sa nemusíte vzdávať nikdy, ani v lete. Je to jeden z najlepších antioxidantov, znižuje krvný tlak, chráni srdce a cievy, pôsobí proti rakovine a tiež zlepšuje náladu. V našom recepte máme kakao v kombinácii so superpotravinami lucuma a maca, vďaka čomu je tento drink výživová bomba.

Potrebujete: 4 banány, 2 jablká, 3 lyžice kokosového oleja, 12 kusov čokoládových bôbov, 6 lyžíc chia semienok, 2 lyžice kakaového prášku, 6 sušených datlí, 2 lyžice maca prášku, 1 lyžica prášku lucuma

Postup: Všetky ingrediencie rozmixujte.

Z každého receptu pripravíte 4 porcie.

Letná a osviežujúca chuť exotiky: Marakuja je to, čo potrebujete!