Výsostne ženská záležitosť: Menštruačný kalíšok, pomoc či blud?

Bohužiaľ, musíme byť v strehu, keď raz mesačne prídu naše dni a hormóny bijú na poplach. Náladu nevylepšuje ani fakt, že žena sa počas menštruačného cyklu necíti komfortne, keďže na pár dní sa jej spoločníkmi stanú tampóny či hygienické vložky. Na trhu sa však objavujú aj rôzne „zlepšováky“. Napríklad menštruačný kalíšok, vďaka ktorému vraj nebudete takmer ani cítiť, že ho máte, a zabudnete aj na menštruáciu. Naozaj to funguje?

Vaginálny balónik. Áno alebo nie?

Kúpiť či nekúpiť?

Názor žien na menštruačný kalíšok sa rozdeľuje na dve skupiny a obe strany majú svojím spôsobom pravdu. Hoci je kalíšok z neškodného lekárskeho silikónu a časom ušetrí veľa peňazí, lebo vydrží roky, jeho aplikácia nie je pre každú ženu ideálna. Zavádza sa totiž hlboko do pošvy, podobne ako tampón, kde sa doň hromadí krv.

Výhoda je, že krv neprichádza do kontaktu so vzduchom, preto sa nešíri nepríjemná aróma ako pri používaní hygienických vložiek. Po naplnení stačí kalíšok umyť a je prichystaný na ďalšie použitie. Na trhu sú k dispozícii rôzne veľkosti, ktoré sa rozdeľujú do kategórií podľa toho, či žena rodila alebo nie, a cena sa začína od 7 eur.

Čo s ním v práci?

Kalíšok je výborná pomôcka, ako zabudnúť na to, že máte svoje dni. Treba ho však vyprázdňovať, počas silného krvácania aj každé štyri hodiny, a tu prichádza kameň úrazu. „Zdá sa mi to trochu postavené na hlavu. Neviem si predstaviť, čo sa stane, keď si žena musí vymeniť kalíšok napríklad na cestách či v práci. V sprche je to, samozrejme, v poriadku, no na toalete mi to príde nehygienické. Manipulácia s plným kalíškom mimo kúpeľne mi príde nevyhovujúca,“ upozorňuje gynekologička Radmila Sládičeková. Ako odborníčka je zástancom starej dobrej klasiky. „Ak si žena vymieňa tampóny podľa odporúčania, problém nehrozí a na rozdiel od menštruačného kalíška je to pohodlnejšie. Na trhu už máme dokonca aj tampóny, ktoré obsahujú laktobacily,“ vysvetľuje doktorka Sládičeková.

Treba ho vyskúšať

Používanie pohárika rozhodne nie je márne, no ženy z praxe sa zhodli, že je praktický vtedy, keď si ho môžete vymeniť v pokoji domova pod tečúcou vodou v sprche. Preto ak ste počas najsilnejšieho krvácania v práci alebo na cestách, radšej využite tampóny a vložky a kalíšok si dajte až koncom menzesu. Pri slabej menštruácii vydrží aj osem hodín.