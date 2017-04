Modelka a moderátorka Soňa Skoncová priznala strach z vážnej choroby

Krásna moderátorka a modelka sa v najbližšej rodine stretla s rakovinou, preto nechce nič podceniť. Okrem toho, že pravidelne chodieva na preventívne prehliadky, robí si samovyšetrenie pŕs a zapojila doň aj svojho priateľa Roba. „Často mi robí vyšetrenie, je to spojenie príjemného s užitočným,“ priznala nám Soňa Skoncová (30) so smiechom.

Nález ju vystrašil

Dodala, že dokonca jej partner v prsiach objavil niečo podozrivé, a keďže rakovina je pre ňu strašiakom, situáciu nepodcenila. „Našiel tam niečo a dosť ma na to upozorňoval, až ma dokopal na kontrolu k lekárovi. Mala som strach, ale som pozitívny človek, nešla som do toho s tým, že budem chorá. Povedala som si, že to nič nebude, a našťastie sa to potvrdilo. Napokon to bola nejaká bežná vec, zväčšená uzlina. Ale nebolo mi všetko jedno, keď som ležala na stole a vyšetrovali ma… Nechcela som si však pripustiť nič zlé,“ spomína na krušné chvíle. Soňa podotýka, že prevencia je dôležitá a vždy si treba dať všetko vyšetriť.

Prešli peklom

Keďže v rodine sa stretla s touto zákernou chorobou až dvakrát, neváhala prijať ponuku stať sa novou tvárou AVON Pochodu proti rakovine prsníka. „Môj starký pred dvomi rokmi umrel na rakovinu. Bolo to veľmi ťažké pre celú rodinu, pretože nám počas môjho života ešte nikto neumrel. Sme obrovská rodina a toto nás viacerých veľmi zasiahlo,“ netají moderátorka.

Keď bola v tínedžerskom veku, aj jej otcovi zistili rakovinu. „Bolo to pred pätnástimi rokmi. Veľmi som to vnímala, od prvého momentu sme s napätím čakali na výsledky. Zrazu celá rodina držala spolu a mamina robila všetko pre to, aby ocinovi pomohla. Na jednej strane to bolo veľmi smutné obdobie, ale na druhej strane krásne tým, ako sme sa zomkli. Som vďačná, že to dobre dopadlo. Malo to šťastný koniec, pretože tam bola bojovnosť, chuť žiť a to je vtedy najdôležitejšie. Žiaľ, starkému sa to nepodarilo,“ vraví so smútkom.

Bez mäsa

Jej otec sa z rakoviny liečil asi dva roky. „Vtedy prestal jesť mäso a v tom období sme všetci prešli na vegetariánsku stravu. Dovtedy sme boli mäsožrúti, ale podporila ho celá rodina aj zmenou jedálneho lístka. Ja už jem menej mäsa, a keď cestujem do USA, tak vôbec, tam si doprajem najmä morské plody,“ hovorí Soňa. Tie si dopriala aj posledný mesiac a pol, ktorý strávila v Los Angeles, a desať dní v mexickom Cancune a Tulume. „Mala som detox, pauzu od mäsa, ale hneď po návrate mi mamina spravila rezeň. To nesmelo chýbať,“ smeje sa.

V Amerike sa často stretáva s vegetariánstvom a vegánstvom. Druhé spomínané však považuje za extrémizmus. „Moja najlepšia kamarátka v Los Angeles, u ktorej vždy bývam, je už dlhé roky vegánka. Inšpiruje ma, ale vegánstvo by som asi nezvládla, lebo mám rada ryby a morské plody,“ priznáva.