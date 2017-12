NEKUPUJTE ich: Pastilky proti kašľu si urobíte aj doma! A budú prírodné

Máte pocit, že na vás niečo „lezie“? nedajte chorobe šancu a stopnite ju hneď na začiatku. Pastilky, ktoré si urobíte so surovín, ktoré má počas zimy doma azda každý pomôžu nielen na bolesti v krku ale i kašeľ. A viete, čo je úžasné? Bez obáv ich môžete dať aj svojím deťom.

Pripravte si:

1 hrnček hnedého cukru

1 lyžicu medu

1 lyžicu citrónovej šťavy

¼ lyžičky mletých klinčekov

½ lyžičky mletého zázvoru

½ hrnčeka vody

Ako na to?

Všetky suroviny dajte do hrnca a varte, pokiaľ zmes nezhustne. To, že je dostatočne hustá zistíte tak, že trochu zmesi kvapnete do pohára so studenou vodou. Zmes na pastilky by mala stvrdnúť. Ak nie, varte ďalej. Hotovú zmes lyžičkou kvapkajte na plech, ktorý vyložíte papierom na pečenie. Nechajte mierne vychladnúť a každú pastilky posypte škrobom, aby ste zabránili ich lepeniu. Skladujte na suchom a chladnom mieste.

