Nepáči sa vám vaša kérka? Dajte ju zožrať bielym krvinkám!

Každý tretí človek vraj skôr či neskôr oľutuje, že sa nechal tetovať.

Dôvodom je nevydarená kresba, motív, ktorý vyšiel z módy, alebo tetovanie na nevhodnom mieste. Napríklad polícia, armáda, letecké spoločnosti, luxusné hotely vás nezamestnajú, ak máte viditeľnú kérku. A vtedy prichádza problém - ako sa jej zbaviť?

Utrpenie s následkami

Donedávna bola možná len cesta utrpenia, keď sa koža zbrúsila. Nielenže to poriadne bolelo, no hrozili komplikácie, napríklad infekcie. Navyše kresba síce zmizla, ale zostali často jazvy.

Našťastie, vo svete sa už bežne používa menej drastická metóda, ktorá si razí cestu aj k nám.

Depilácia tetovania

Na odstraňovanie tetovania sa začal využívať laser. Leserové lúče kresbu postupne rozrušia a zjemnia. O zvyšok sa postará imunitný systém. Konkrétne biele krvinky, ktoré sú jeho súčasťou, zvyšok kresby pohltia a definitívne odstránia. Bez lasera by to nedokázali, lebo čiastočky farby neporušenej kresby sú veľmi veľké. To je dôvod, prečo „normálne“ tetovanie z kože nezmizne.

Problémom však môže byť farba. Podobne ako pri laserovej depilácie ochlpenia, lúče si dobre poriadia s tmavými farbami. Farebné kresby sú väčší problém a najťažšie je odstrániť laserom biele a bledé odtiene.



Prekvapili vás prvé šediny? TOTO je surovina, ktorá nahradí farbu na vlasy

Poznáme najrýchlejšiu fintu, ako sa zbaviť sivej cestičky: Narúžujte si vlasy!

Chcete voňať ako celebrity? Poradíme vám ich najvydarenejšie parfumy

TOTO je vychytávka v boji proti pigmentovým škvrnám!