Nepodceňujte účinky rebarbory! Pre naše zdravie môže byť veľmi prospešná

História rebarbory siaha do Číny a Mongolska, kde sa ako liek či potravina používala pred viac než tritisíc rokmi. Do sveta ju však rozšírili Arabi, no jej popularite výrazne dopomohli Nemci a neskôr Angličania. Hoci by sa mohlo zdať, že rebarbora je ovocie, keďže sa využíva prevažne do koláčov, na kompóty či na chutney, v skutočnosti sa zaraďuje medzi zeleninu. A veľmi zdravú zeleninu!

Obsahuje totižto kyselinu šťaveľovú, draslík, horčík, vápnik, fosfor, sodík, železo či jód. Samozrejme je bohatá aj na vitamín C, ktorý naše telo potrebuje ako soľ. A práve spomenutý vápnik je výborný pre ženy v menopauze. Preto, milé dámy, nemusíte mať depresiu z toho, keď si dáte bublaninu, ktorá je plná rebarbory. Treba ju však konzumovať s rozumom, pretože príliš veľa kyseliny šťaveľovej môže nášmu organizmu urobiť viac problému ako osohu.

Kyslá bomba

Rebarbora, ktorá rastie v našich záhradách, no dá sa bez problémov kúpiť aj v obchodoch či na trhoch, je výborným bojovníkom proti únave. Taktiež je priaznivá aj na činnosť mozgu či nervov, pretože v nej nájdeme kyselinu listovú. Rebarbora je aj zdroj vlákniny, ktorá podporuje funkciu čriev a potláča zápchu. Málokto vie, že listy rebarbory sa dajú využiť aj na popáleniny kože. Je taktiež močopudná, viaže tuky a teda pomáha pri chudnutí a takisto má dobré účinky na zdravý vzhľad vlasov a nechtov. Jej sezóna rebarbory je od polovice mája do polovice júna.