Neviete sa striasť infekcií? Využite božskú hubu nesmrteľnosti

So slovom nesmrteľnosť treba, samozrejme, narábať opatrne, isté však je, že huby v sebe ukrývajú veľkú silu meniť veci v našom tele k lepšiemu. Ak vás prekvapilo prechladnutie, chrípka alebo sa chcete „nadopovať“ niečím, čo vám pomôže odolávať všadeprítomným vírusom a baktériám, môžete vyskúšať aj hubu, ktorá je známa pod názvami reiši, ganoderma alebo po slovensky lesklokôrovka.

Plná aktívnych látok

Sympatickú hubu využívajú ľudia už tisíce rokov a u terapeutov tradičnej čínskej medicíny stojí na piedestáli. Obsahuje totiž okolo dvesto biologicky účinných látok, aminokyselín, polysacharidov, vitamínov B1, B2 a minerálov. Nachádzajú sa v nich aj stopové prvky – zinok, železo, horčík, fosfor či draslík, tiež malé množstvo vitamínu C. Triterpény obsiahnuté v reiši dokážu bojovať so zápalmi.

Trojmesačná kúra

Aj keď máte pocit, že vás nič netrápi, ale uvedomujete si, že váš deň je rozpočítaný nie na minúty, ale na sekundy, doprajte si každý rok trojmesačnú hubovú kúru. Zvlášť vtedy, ak sa vo vašej rodine vyskytlo nádorové ochorenie alebo ste sami nejaké prekonali. Liečivé huby sú vynikajúcou barličkou aj pri pocite prepracovanosti a stresu. Pri liečbe chemoterapiou nie je vždy bezpečné užívať rôzne bylinky, pretože môžu účinky liekov znásobovať alebo, naopak, utlmovať. A to môže byť nebezpečné, preto sa treba poradiť s lekárom. Pri liečivých hubách by takýto problém nastať nemal – ganoderma posilní organizmus, ale neovplyvní negatívne klasickú liečbu. Aj tak by mal však o tom, čo užívate, vedieť lekár.

Reiši by mohli vyskúšať aj: