Ovocie, ktoré bojuje s kilami navyše aj celulitídou: Dajte si poriadnu dávku hrozna!

Bol by hriech si v lete nedopriať poriadnu dávku čerstvej zeleniny a ovocia. Ak ste sa stále nedostali do vytúženej formy, máme pre vás super tip. Zaraďte do svojho jedálnička hrozno. Zaútočí na vaše kilá a celulitídu.

Biele alebo červené?

Ak sa chcete zbaviť kíl navyše, siahnite po bielych, zelených a žltých odrodách. Prečistia organizmus a naštartujú spaľovanie. Naopak červené bobule podporujú krvný obeh a zabraňujú zanášaniu ciev.

So zrniečkami či bez?

Zrniečka v hrozne obsahujú vlákninu, ktorá nielen zasýtia ale aj priaznivo ovplyvňujú vylučovanie a rýchlosť metabolizmu. Odpoveď je teda viac, ako jasná!

Letný ovocný detox: 3 skvelé drinky na osvieženie a krásu!

Nevadí, že je sladké

Ak sa vám zdá byť hrozno až príliš sladké a pri diéte sa mu radšej vyhýbate, robíte chybu. Obsahuje totiž až 80% vody, pôsobí močupudne, z tela odvádza nadbytočnú vodu. Spolu s červeným melónom je hrozno perfektným bojovníkom proti celulitíde.

Nahradí sladkosti

Ak vás prepadne chuť na sladkosti, dajte si pár bobúľ hrozna. Pomôže vám prekonať primárnu chuť na sladké tým, že stabilizuje hladinu cukru v krvi. Pozor by si však mali dávať diabetici.

Za 2 týždne mínus 4 kilá? Stačí, ak dodržíte TIETO 2 zásady v pitnom režime