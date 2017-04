Podporte chudnutie správnym nápojom: TIETO 3 vám pomôžu s kilami bojovať!

Trápi vás nejaké to kilo navyše alebo ste sa len rozhodli dostať sa do ešte lepšej formy? Nech už je to akokoľvek, sama najlepšie viete, že bez zdravej stravy a pohybu to nepôjde. Nezabúdajte ani na pitný režim. Viete, ktoré nápoje vám v boji s kilami pomôžu?

Studená voda

Ak ste doteraz začínali deň vodou s citrónom a počas dňa ste po nej siahli hneď niekoľko krát, skúste to bez citróna. Studená voda je perfektným pomocníkom pri chudnutí. Prečo? Telo donúti páliť oveľa viac kalórií. Po jej vypití sa telo ochladí a aby sa dostalo opäť do optimálneho stavu, začne spaľovať.

Káva

Zabudnite na našľahané kapučíno, ak chcete reálne chudnúť doprajte si pravidelne čiernu kávu bez cukru a mlieka. Šálka tohoto zázraku je najúčinnejšia pred cvičením. Okrem toho, že budete pri cvičení mať viac energie, budete zároveň dlhšie cvičiť. A samozrejme páliť viac kalórií.

Zelený čaj

O jeho účinkoch ste už určite počuli. Ale prečo si to nezopakovať? Zelený čaj je pre organizmus, ktorý sa trápi s kilami navyše hotovým zázrakom. Obsahuje veľa antioxidantov a je vedecky dokázané, že ľudia, ktorí ho pijú pravidelne sú chudší. Zaraďte sa k nim a šálku neochuteného zeleného čaju si dajte aspoň raz za deň.

