7 dôvodov, prečo si dopriať rajčiny. Kedy sa im ale vyhnúť?

Česi ich volajú rajské jabĺčka. My taký pekný názov síce nepoužívame, ale vieme ich oceniť tiež. Nevyužiť čas, keď rajčiny dozrievajú prirodzene na slnku, by bol hriech. Prečo by sme si ich mali nakladať na tanier?

1. Vitamínová bomba

Už jedna väčšia rajčina vám dokáže pokryť až 40 percent dennej odporúčanej dávky vitamínu C. Obsahuje aj vitamín A, ktorý podporuje imunitu, vitamín K, ktorému sa potešia kosti, či draslík potrebný na činnosť srdca, svalov, zdravého tlaku a rovnováhy tekutín. Treba vedieť, že vitamíny sa lepšie vstrebú, ak rajčiny tepelne upravíte.

2. Ochranca srdca

Lykopén, zodpovedný za červenú farbu rajčín, je poklad, ktorý chráni pred rakovinou a pomáha pri takzvanom metabolickom syndróme hroziacom cukrovkou, mŕtvicou alebo chorým srdcom. Čím viac lykopénu, tým väčšia šanca, že oddialite problémy. Existuje aj lykopén v tabletkách, ale získaný priamo zo zeleniny je na nezaplatenie. Keď zahryznete do rajčiny, určite zahryznete do skvelého antioxidantu. Alebo si doprajte pohár rajčinovej šťavy denne.

3. Krajší pohľad na svet

V rajčinách sa okrem lykopénu, ktorý je dobrý aj na oči, ukrýva tiež luteín a betakarotén. Tieto živiny vás chránia pred degeneráciou makuly či sivým zákalom. Rozhýbe črevá Ak máte problémy so zápchou, máte dôvod navyše, aby ste jedli rajčiny, sú plné tekutiny a vlákniny. Pozor však, ak je ich priveľa, môžu sa tráviť ťažko. Ak vás trápi pálenie záhy, nepreháňajte to, hlavne s varenými rajčinami.

4. Priateľ cukrovkára

Kým kukurica, mrkva, hrášok, zemiaky či cvikla ovplyvňujú hladinu cukru v krvi, papriku, uhorky, brokolicu a rajčiny môže cukrovkár jesť, koľko sa mu žiada – cukor v krvi neovplyvňujú. Rajčiny navyše pomáhajú cukrovkárom znižovať riziko infarktu a mŕtvice, ktorými sú ohrození dvakrát viac ako iní ľudia. Obsahujú tiež látku, ktorá bráni vytváraniu krvných zrazenín v cievach.

5. Proti rakovine

Viaceré štúdie ukázali, že existuje spojenie medzi lykopénom a menším výskytom rakoviny prostaty, vaječníkov, pľúc a žalúdka. Chráni i prsia a pankreas. Je možné, že lykopén ochraňuje aj pred Alzheimerovou chorobou a pomáha zastavovať rednutie kostí.

6. Mladá koža

Len pred pár rokmi sa potvrdilo, že kombinácia rajčín a olivového oleja podnecuje produkciu prokolagénu, ktorý udržiava kožu pevnú a mladú. Len na pripomenutie – najviac vyťažíte z rajčín, ak ich tepelne upravíte. Koncentrácia lykopénu je vtedy najvyššia a olivový olej zasa zabezpečí lepšie vstrebávanie živín do krvného obehu.

7. Aj na krásu

Čerstvá šťava má aj antibiotické účinky.

Odvar z rajčinových listov je jedovatý, zato obklad uľaví unaveným nohám.

Ak vás trápia vyrážky, potrite plátkom rajčiny pokožku, nechajte pôsobiť 15 minút a opláchnite vlažnou vodou. Na výsledok si počkajte 2-3 týždne.

Pozor na skrížené alergie! Ak vás trápi alergia na pele tráv a obilnín, je možné, že budete mať reakciu aj na rajčiny – svrbenie podnebia, jazyka, opuch úst.

Pre dobrú postavu

Dobrá správa – z rajčín nepriberiete, sú totiž chudobné na kalórie.

Porovnajte: