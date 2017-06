Schudla 16 kíl za tri mesiace! Ktorej hviezde zo slovenského seriálu sa to podarilo?

Keď herečka prvýkrát schudla, bolo to rovných tridsať kíl. Pod nechcenú diétu sa podpísala nešťastná láska. Keď precitla zo sklamania, uvedomila si, že oveľa radšej sa na seba pozerá do zrkadla a rifle jej konečne sedia. Takže štíhlu postavu si udržala, ale zdravým spôsobom.

FOTO: Takúto postavu ešte nemala! Zuzana Plačková sa zaťala a zhodila 14 kíl

Počas tehotenstva však prirodzene nabrala zopár kíl. Priznala, že hoci poctivo cvičila, dopriala si rôzne dobrôtky. Na radikálnu zmenu stravy sa nastavila, keď mala jej dcéra rok aj dva mesiace, presne 29. 12. 2016. Vydržala jej pevná voľa až do leta?

Každá diéta funguje...

Aspoň to tvrdí Alexandra, ktorá stavila na bielkovinovú diétu. Chudne pod dozorom odborníka a pravidelné týždenné váženie je pre ňu veľmi motivujúce.

Veronika Husárová je chudšia než v časoch, keď predvádzala na móle

„Na tento spôsob chudnutia nedám dopustiť, ale som presvedčená, že všetky diéty fungujú. Podstatné je, aby si každý našiel spôsob, aký mu vyhovuje, a keď schudne, aby sa nevrátil do starých koľají. Začala som instantnými kašami a polievkami. Je to vlastne odstredená bielkovina – sójová, vaječná…“ vysvetľuje herečka, ktorá za tri mesiace zhodila šesťnásť kíl. Dôraz kladie na kvalitu špeciálnej stravy, preto by nikomu neodporúčala objednať si veci na chudnutie z internetu.

V tretej fáze

Herečka už prešla prvou aj druhou fázou, kde sa prísne stráži pomer príjmu bielkovín a uhľohydrátov a teraz, v tretej fáze, si už dopraje „normálne“ jedlo.

Bez celulitídy aj po štyridsiatke. Silvia Lakatošová pozná recept, ako na to

„Ovocie si dávam iba doobeda nalačno, pretože keď si dáte ovocie do plného žalúdka, začne kvasiť. Milujem zeleninové šaláty, jem ich na obed alebo na večeru. Zmierila som sa s tým, že sa môžem rozlúčiť s pizzou alebo cestovinami, pretože práve z nich najviac priberám. Takže keď si ich dám, viem, že musím o to viac zamakať v posilňovni. Pečiem vlastný kváskový chlieb, ale nedám si štyri krajce, iba jeden,“ dodáva s úsmevom.

Natierajte sa

Alexandra tvrdí, že nikdy nepatrila k štíhlym typom žien, a to napriek tomu, že celý život športovala. Teraz je so sebou spokojná a teší sa aj z toho, že koža jej pre zmenu hmotnosti neochabla, ale krásne sa stiahla. „Počas chudnutia som sa vždy poctivo natierala a starala sa aj o pokožku. Po tehotenstve to však odniesli prsia, čo určite v budúcnosti vyriešim,“ smeje sa Alexandra.

Visí na nej uniforma

Všetkým chudnutiachtivým odkazuje, že kilá pôjdu dolu oveľa rýchlejšie s pravidelným pohybom. „Kedysi som chodila na spinning, teraz som sa zaľúbila do rýchlej chôdze a po lete zase začnem makať s trénerom,“ teší sa. Zrejme menšiu radosť majú kostymérky v televízii, ktoré herečke musia opäť prešívať uniformu. Nakrúcajú totiž druhú sériu Policajtov a na Alexandre opäť všetko visí. „Mám o dve čísla menšie nohavice a museli mi zužovať aj bundu,“ priznáva pyšne.