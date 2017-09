Schudli ste? TOTO sú spôsoby, ako si udržať vysnívanú postavu!

Zbaviť sa kíl navyše je námaha a vyžaduje silné zapretie. Rovnako dôležité je i to, aby ste sa vyhli jojo efektu a svoju váhu si udržali. Ako?

Váha alebo meter

Môže to pôsobiť stresujúco, ale svoju váhu by ste mali mať pod kontrolou. Netreba sa vážiť či merať každý deň. To rozhodne nie! Určite si napríklad dva dni v mesiaci, kedy vykonáte kontrolu aby ste vedeli, ktorým smerom uberáte.

Zhrešte, ale...

Doživotný zákaz nefunguje a nie je ani vhodný. Ak neviete žiť bez čokolády alebo pizze, určite si jeden deň, kedy je povolené zhrešiť bez výčitiek. Doprajte si na čo máte chuť, ale ďalší deň sa vráťte k životnému štýlu, ktorý ste si zvolili a vďaka ktorému ste schudli.

Hýbte sa

Síce je základom úspechu strava, bez pravidelného pohybu sa vo forme neudržíte. Nemusíte sa z vás stať vrcholový športovec, vyberte si formu, ktorá vám vyhovuje. Prípadné prehrešky v strave bude zvládať s oveľa väčším pokojom.

Neuspokojte sa

To, že ste sa dostali do cieľa je síce úžasné a obdivuhodné, ale nikdy nezostaňte stáť na mieste a neuspokojte sa s tým, čo máte. Vždy je predsa čo zlepšovať a kam sa posúvať. Tak smelo do toho!

