Stihnite to do leta: TENTO čaj s tajnou ingredienciou vám zabezpečí sexy postavičku!

Ruku hore, ktorá z vás je maximálne spokojná so svojou postavou? Ak chcete čo to do leta vylepšiť, verte, že v tom nie ste sama. Naordinujte si pravidelný pohyb a pestrú, ľahkú stravu. Ako bonus navyše vám ponúkame perfektný tip na čaj, ktorý vám v boji s kilami pomôže. Malým prekvapením bude korenie, ktoré v kuchyni určite pravidelne používate.

Budete potrebovať:

Sypaný zelený čaj

Škorica

Bobkové listy

Ako na to?

Lyžicu kvalitného sypaného čaju zalejte litrom vriacej vody, pridajte 1 celú škoricu a 3 bobkové listy. Nechajtte lúhovať minimálne 15 minút. Čaj si doprajte 1x na lačno pred raňajkami, pred obedom a tretiu šálku po večeri. O účinkoch zeleného čaju a škorice ste už určite počuli. Ale viete, v čom spočíva tajomstvo bobkového listu? Je skvelý pri detoxikácii organizmu a podporí vaše trávenie.

