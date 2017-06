Tehotná Babsy prekvapuje: Chcela rodiť ako kedysi naše babičky

Mladšia dcéra Aleny Heribanovej sa už vážne chystá na svoj prvý pôrod. „Každé tri týždne som poctivo u svojej pani doktorky,“ hovorí. Okrem bežných zdravotných kontrol sa pustila aj do cvičenia. „Chodím na tehotenský pilates aj na predpôrodnú prípravu do nemocnice, kde cvičíme s rehabilitačnou sestrou. Učí nás aj dýchať. Pani doktorka mi povedala, že veľa mladých žien to vôbec nevie. Ani to, ako správne tlačiť. Potom to zbytočne komplikuje pôrod. Ja som bola bifľoška v škole a som aj teraz,“ dodáva Babsy, ktorá sa snaží dozvedieť o pôrode aj o starostlivosti o bábätko čo najviac, aby ju nič neprekvapilo.

Určite jej pomohlo aj to, že videla, ako tehotenstvom a pôrodom prešla jej staršia sestra Tamara. „Boli sme takmer denne spolu, videla, ako som prechádzala rôznymi stavmi, a odpozerala, ako som riešila veci so svojou Emilkou,“ pridáva sa Tamara, ktorá to vraj mala ťažšie, pretože nemala vo svojom okolí žiadne čerstvé maminy, s ktorými by sa vedela poradiť.

Intímna chvíľa

Babsy čaká dievčatko. S manželom Jozefom majú pripravených zopár mien, rozhodnutie však ešte nepadlo: „Možno to bude niečo menej bežné, ale určite v našich končinách zrozumiteľné meno.“ Chce mať muža pri pôrode? Je konzervatívna a má skôr bližšie k modelu našich mám a babičiek, ktoré si ťažkú hodinku prežili samy alebo s dulami. „Pre ženu je to intímna chvíľa, keď sa navyše niekedy mení na kričiace monštrum. Ale keď chce byť manžel so mnou, nebudem mu brániť. Keď sa nebojí, že ho uhryznem, nech to so mnou zažije,“ dodáva s úsmevom.

Pánska jazda

Aj keď je rada, že manžel sa o ňu stará, nevyžaduje, aby pri nej sedel. Dopriala mu dvojtýždňovú pánsku jazdu: „Išiel s kamarátmi na dovolenku. Podporujem ho v tom, aby robil veci, ktoré ho bavia a robia šťastným. Ja zasa strávim viac času so sestrou a s mamou. Je dôležité, aby si partneri dávali ,voľno‘ a mali aj vlastný program,“ dodala Babsy, ktorú na prehliadku u gynekologičky v neprítomnosti manžela sprevádzal otec Jozef Heriban.

