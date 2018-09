TOTO sú Darine recepty na štíhlosť. Jedzte ako ona a budete mať krivky ako ona

Takto vysvetlila obdivovateľkám svoj životný štýl."Najčastejšia otázka? Vždy sa týka mojej postavy, toho jak to robím, tzv. prezraď ten trik na brušáky, zadok... A ja sa opakujem dokola, že žiaden nieje. Je to LEN o strave a pohybe. Jasneee, že sa ovládam a odriekam si a nie vždy sa mi chce, mám chuť, silu, náladu, ale bez toho to nejde nikde a nikomu. Verte mi. Je to dennodenná výzva a boj s mojou pevnou vôľou. Teraz cez prázdniny to je ešte o niečo ťažšie. No čo vám budem klamať, v tom teple a inom režime sa mi eXtrémne nechce. Takže dnes, po dlhšej dobe opäť na hodine jogy s mojim učiteľom," napísala na instagram.

Inšpirujte fotografiami TU

A čo teda Dara jedáva? Napríklad aj tieto dobroty:

Dúhový šalát

Hlavnou ingredienciou je tekvicový olej. „Obsahuje totiž jód. A tam, kde je jód, je aj život. Tento mikroprvok je pre naše zdravie maximálne dôležitý. „Poháňa hormón štítnej žľazy, ktorý je dôležitý pre správne fungovanie každej bunky v organizme. Ak dáte svojmu telu každý deň jednu lyžicu, poďakuje vám. Ja si ho rada pridávam do obľúbeného dúhového šalátu,“ píše Dara.

Na jednu porciu potrebujete:

štvrť hrnčeka alebo 50 g šošovice,

2 hrnčeky alebo 480 ml vody,

soľ podľa chuti,

1 veľkú mrkvu,

1 avokádo,

8 cherry paradajok,

pol cukety,

2 vrchovaté lyžice hummusu

Šalátový dresing:

1 lyžica alebo 15 ml čerstvej citrónovej šťavy, 1

lyžička tahini – sezamová pasta,

1 lyžička jablčného octu,

3 lyžice tekvicového oleja,

1 lyžica medu,

soľ, čierne korenie na dochutenie

Uvarte šošovicu, dochuťte ju a nastrúhajte mrkvu. Ja osobne ju trochu orestujem na panvičke. Nakrájajte paradajky a avokádo, cuketu nakrájajte škrabkou alebo strúhadlom na rezančeky. Všetko zmiešajte, prelejte dresingom a hummus umiestnite doprostred šalátu. Verte, že zajtra si ho dáte zas.

Farebné pomaranče

2 pomaranče, 1 veľká nastrúhaná mrkva, granola – opečené ovsené vločky, semienka (tekvica, slnečnica), kokos, 70 % čokoláda, biely tvaroh

Pomaranče rozkrojíme napoly a opatrne vydlabeme dužinu, aby šupka zostala v celku. Dužinu zmiešame s nastrúhanou mrkvou a touto zmesou plníme pomarančovú šupku. Navrch pridáme tvaroh, granolu, semienka a posypeme čokoládou. Na záver môžete pridať ešte trochu drobného ovocia.

Šťastné lievance

2 hrnčeky špaldovej múky, 4 lyžice agávového sirupu, 1 prášok do pečiva, 2 lyžice kokosového oleja, 1 hrnček mandľového mlieka

Na ozdobu:

biely tvaroh, ovocie a domáca marmeláda

Všetky suroviny zmiešame, lyžicou naberáme cesto a na rozpálenom oleji formujeme malé lievance. Tie postupne trochu „priberú“. Olej musíme dolievať, smažíme pomaly na miernom ohni. Lievance sú rýchle a fajnové. Môžeme na ne dať marmeládu, šľahačku, tvaroh, čokoládu, sezónne ovocie... Jednoducho to, čo má človek rád. V Darinom diári nájdete rôzne recepty a dobré tipy.

Zdravé tuky

Telo potrebuje aj tuky a Dara nedá dopustiť na tieto: „Aby som mohla fungovať tak, ako fungujem, v tempe, ktoré od svojho tela vyžadujem, potrebujem mať vo svojom jedálnom lístku práve kvalitné proteíny a tuky – maslo, kokosový olej, prepustené maslo, rybí tuk, avokádo…“