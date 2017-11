Uvažujete o zväčšení alebo zmenšení pŕs? Vieme, akú veľkosť milujú slovenskí muži!

Kult krásy sa prierezom histórie menil niekoľkokrát. Ženské poprsie však vždy zohrávalo dôležitú rolu. Kým antické umenie vyznávalo kult kalokagatie, barok sa niesol v znamení kyprejších tvarov a veľkých pŕs. Výnimkou nie je ani slávna Moravianska Venuša. Dnes o svojom tele rozhoduje samotná žena. Prednosti si tak môže upraviť podľa vlastných predstáv. Nielen v prípade zväčšenia.

Túžia po C - éčku

V európskom meradle sa môžu najväčším prirodzeným poprsím pýšiť Angličanky, najmenšie majú Talianky. Slovenky skončili v rebríčku na strednej priečke, s priemernou veľkosťou B a C. Práve veľkosť C je podľa prieskumu preferovaná medzi mužmi najviac. V dôsledku umelo zväčšených pŕs však začiatkom milénia zomrela Lola Ferrari, ktorej obvod po dvoch desiatkach zákrokov činil 170 centimetrov. Aké bolesti musela znášať v dôsledku zaťaženia chrbtice si niektoré ženy predstaviť vedia. Veľké prednosti totiž zasahujú práve chrbtovú kosť. „Ortopédi veľmi často odporúčajú takýmto pacientkam zmenšenie prsníkov, zákrok známy ako redukčná mammaplastika. Ďalším dôvodom je estetika, napríklad pri asymetrii pŕs,“ hovorí o operácii MUDr. Janka Holešovská. Okrem chrbtice trpí krk, často sa vyskytujú aj bolesti hlavy. Výnimkou nie sú ženy, ktoré sa pre mammaplastiku rozhodli aj po kojení, keď ich prsia stratili pôvodný tvar. „Dôležité je myslieť na prirodzený výsledok zákroku. Upravené poprsie by malo zodpovedať veľkosti a tvaru tela,“ pokračuje popradská lekárka Janka Holešovská.

Špeciálna podprsenka

Pre každú ženu je dôležité cítiť sa vo svojom tele čo najlepšie. Nadmerné prednosti totiž nespôsobujú len zdravotné problémy, ale stopu môžu zanechať aj na psychike ženy. „Veľmi často sa stretávajú s nepríjemnými poznámkami na adresu svojich prsníkov, čeliť musia netaktným pohľadom a problematické je aj bežné odievanie sa,“ približuje MUDr. Janka Holešovská, MBA. Podľa vedúcej lekárky medicínsko – estetického centra Medicor je možné redukčnú mammaplastiku absolvovať ideálne až po kojení, keďže sa zasahuje aj do mliečnej žľazy. „Samotná operácia trvá maximálne tri hodiny a vykonáva sa v celkovej anestézii. Drén v tele ostáva po dobu 24 hodín. Po zákroku je dôležité vyhýbať sa záťaži, aspoň počas nasledujúcich troch týždňov. Keďže prsia sa po redukčnej mammaplastike formujú ďalšie tri mesiace, nevyhnutné je používať aj špeciálnu podprsenku, a to aspoň šesť týždňov od zákroku,“ radí lekárka.

Rozmysleli ste si to?

V prípade, ak si žena svoj postoj k prednostiam po čase rozmyslí, je možné prsia po redukčnej mammaplastike opäť upraviť, napríklad vložením implantátov. „Ide najmä o prípady, pri ktorých je potrebné zmeniť tvar dekoltu. Tento typ zákroku je však vhodné absolvovať po šiestich mesiacoch od redukcie. Ak došlo len k modelácii prsníkov a nerobil sa veľký zákrok v oblasti mliečnej žľazy, je tu možnosť vloženia implantátu aj počas jednej operácie,“ dodáva MUDr. Janka Holešovská. Telo máme len jedno, preto by sme k nemu mali pristupovať s úctou a rešpektom. Veď nie nadarmo platí, že všetkého veľa škodí.