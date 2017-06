V Česku čakajú ženy na operáciu tri týždne, u nás aj tri mesiace. Rakovina ale nečaká!

Na preventívky nechodím. Bojím sa, že mi niečo nájdu – hovorí Bratislavčanka Zuzana (46). „Bola som raz a lekárka ma pri veľmi pozornom skúmaní prsníka sonografom natoľko vydesila, že som tam už nikdy nevkročila,“ dodáva vzdelaná a rozhľadená žena. Gynekológa však obchádza širokým oblúkom. A zďaleka nie je jediná. Slovenky skrátka nechodia na preventívky tak, ako by mali. Možno keby Zuzana dostala list s pozvánkou na vyšetrenie so slovami „Vážená pani XY, dostavte sa 1. júla na vyšetrenie prsníkov“, bolo by ťažšie ju ignorovať. V Česku sa rozhodli, že zdravie žien im stojí za administratívu a známku na obálke. „Keď sa u nás zaviedol tento skríning, zvýšil sa počet nálezov včasných štádií rakoviny prsníka,“ hovorí MUDr. Katarína Petráková, PhD., klinická onkologička z Masarykovho onkologického ústavu v Brne.

A o to ide. Čím skoršie štádium choroby, tým väčšia nádej na vyliečenie. Žiaľ, asi šesť percent žien u nás odhalí ochorenie v štádiu, keď im lekár musí povedať: „Už máte metastázy, nádor postihol aj iné orgány.“ Často sú to mladé ženy, ktoré sa ešte musia starať o rodiny, o deti...

Nie je to povinnosť, ale právo

Klinická onkologička MUDr. Miroslava Malejčíková môže svojej českej kolegyni závidieť: „Slovenky síce majú právo absolvovať preventívnu sonografiu aj mamografiu, ale termíny si musia ustriehnuť samy, nikto ich nevyzýva,“ hovorí. Podľa prieskumu, ktorý robilo občianske združenie Amazonky v spolupráci s Inova Health medzi ženami s pokročilou rakovinou prsníka, vyplynulo, že až polovica z nich nechodila na preventívne prehliadky. Ani tie však nie sú stopercentnou prevenciou, pretože niektoré nádory môžu začať agresívne rásť hoci aj mesiac po tom, ako žena spokojne odíde po negatívnom náleze na sonografii či na mamografii. Práve preto je dôležité aj samovyšetrovanie – od osemnástich každé tri mesiace, od tridsiatky raz mesačne.

Prsia totiž máme doslova vo svojich rukách. Prečo? Siahol vám niekedy váš gynekológ na prsníky? Gratulujeme. „Niektorí gynekológovia vôbec nevyšetrujú ženám prsníky, hoci by mali. Robí to len asi polovica z nich. Pritom rakoviny u žien do štyridsať rokov, ktoré vlastne ešte nemajú nárok na mamografiu, pribúda. Gynekológ by mal prehmatať prsníky ženám aj počas gravidity či dojčenia. I v tomto období hormonálnej nerovnováhy totiž môže vzniknúť rýchlo rastúci nádor,“ upozorňuje onkológ doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD., ktorého budete môcť osobne stretnúť, ak prídete na AVON Pochod proti rakovine prsníka. Onkológ, ktorý je odborným garantom projektu, bude učiť ženy správnemu samovyšetreniu. Až deväťdesiatosem percent z nás, ktoré sa o to pokúšame, to vraj z jeho skúseností robí zle!

Čas je dôležitý

Existuje ešte jeden dôvod na to, aby sme sa naučili samovyšetrovať si prsníky, žiadali preventívne prehliadky, počúvali svoju intuíciu a nemávli rukou nad podozrivou hrčkou či nad vtiahnutou bradavkou. Získate totiž drahocenný čas, ktorý v slovenskom zdravotníctve potrebujete ako soľ. Aj keď sa lekári snažia, môže sa stať, že na prípadnú operáciu budete čakať celé týždne. MUDr. Miroslava Malejčíková totiž nezakrýva, že nie všetko ide v systéme hladko.

Aj pri pacientkach, ktoré naozaj potrebujú urgentné riešenia. Keď si konfrontuje s českou kolegyňou MUDr. Petrákovou z Brna hoci len dĺžku čakania na operáciu, sú tam rozdiely. Napríklad: „Keď príde pacientka s nálezom, okamžite sa jej odoberie postihnuté tkanivo, výsledok histológie je do troch dní. Urobí sa röntgen pľúc, sono pečene a do troch týždňov ju operujú,“ vymenúva onkologička. Česká. Slovenská hovorí zo svojej praxe: „Na histológiu čakáme do desať dní, na operáciu niekedy aj tri mesiace. Problém je to hlavne pri agresívnych nádoroch... Bojovať s byrokraciou je ťažké..“ Problémom oboch kolegýň je však jedno – liečené pacientky, ktoré chodia už len na pravidelné kontroly, nemajú kam odoslať na sledovanie, miešajú sa s tými, ktoré sa ešte liečia. Preto sú ambulancie preplnené.

Strach aj stratenosť

Prečo často prídu ženy k lekárovi tak neskoro, keď nádej na vyliečenie už nie je? Podľa onkopsychologičky Mgr. Márie Andrášiovej, PhD., môže byť za tým strach a obavy, ale aj dostupnosť vyšetrení. „Nejde o to, že si nahmatajú hrčku a idú hneď na vyšetrenie. Hlavne ženám z menších miest a dedín trvá dlho, kým dostanú termín alebo majú problém a nevedia sa zorientovať, kam majú ísť,“ hovorí. Kde je to najhoršie s preventívnymi prehliadkami? Podľa doc. Vladimíra Bellu je to problematickejšie od západu na východ. Na gynekologické prehliadky chodí v SR len do 35 % žien. Na mamografiu len do 25 %, čo je veľmi málo.

Rizikové faktory

Novoobjavená hrčka v prsníku, podpazuší alebo nad kľúčnou kosťou

Výtok z bradaviek

Ekzém bradavky

Vťahovanie kože prsníka alebo bradavky

Zápal, zväčšenie alebo bolestivosť prsníkov

Tvrdé čísla

Každej 20. žene u nás v nejakej fáze života diagnostikujú rakovinu prsníka.

Ročne pribudne vyše 2 700 nových pacientok, z toho sa okolo 5 % žien diagnostikuje v pokročilom štádiu ochorenia, keď už majú metastázy.

Vyšetrenie prsníka v rámci preventívnej gynekologickej prehliadky absolvuje iba 54 % žien.

Až 98 % žien, ktoré si robia samovyšetrenie prsníkov, ho robí nesprávne.

Poďte na pochod

V rámci projektu, ktorý bojuje za zdravé prsia sa každoročne koná aj príjemné podujatie určené celým rodinám – AVON Pochod. Ten tohtoročný sa bude konať 17. júna na Bratislavskom hrade. Počas dňa čaká všetkých návštevníkov bohatý hudobný program, množstvo známych osobností, detská zóna, občerstvenie a mnoho ďalších prekvapení. Vstupenkou je Tričko, ktoré si zakúpite priamo na mieste. Viac informácií nájdete na www.zdraveprsia.sk a na facebookovom profile Avon proti rakovine prsníka.