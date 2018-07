V Česku sa šíri panika, objavili sa tam komáre nakazené smrteľným vírusom. Treba sa báť aj na Slovensku?

Donedávna v našich zemepisných šírkach platili komáre len za otravný hmyz, ktorý nám pil krv doslova aj v prenesenom slova zmysle. Odborníci, ktorí ich skúmali, dokonca robili odchyt tak, že sa v bažinách vyzliekli donaha a nechali ich na seba sadať a keď sali krv, čímsi ako mini vysávačom ich vysali a mali vzorky na skúmanie. Táto metóda však prestáva byť bezpečná. Posledná roky sa aj v Európe objavili komáre prenášajúce vážne choroby.

Komár v kufri

Najnovšie sa poplašné správy šíria v Česku. V lednických rybníkoch na južnej Morave sa objavili infikované komáre, ktoré môžu prenášať západonílsku horúčku. Teda potenciálne smrteľnú chorobu, ktorá môže vústiť až do zápalu mozgových blán. Rozšírená je prevažne v Afrike, južnej Európe, na Blízkom a Strednom Východe a v Indii, no inkriminované komáre tigrované, ktoré ju šíria, sa v našej zemepisnej šírke objavili v dôsledku klimatických zmien. Alebo preto, že často cestujeme do teplých krajín a pokojne si ich môžeme doniesť aj v kufri.

Skončil na vozíku

Čo západonílska horúčka dokáže, pocítil pred rokmi na vlastnej koži český herec Pavel Nový (69), ktorého na dlhý čas upútala na invalidný vozík. A môže byť rád, že prežil. Tri a pol mesiaca ležal v ťažkom stave na áre, než sa zistilo, čo mu vlastne je a potom trvalo dlhé mesiace, kým ho v rehabilitačnom ústave opäť postavili na nohy.

Herec sa nakazil na dovolenke v Egypte, teraz do česka chorobu zavliekli pravdepodobne vtáky migrujúce z Afriky. Hoci však epidemiológovia nebezpečné komáre na juhu Moravy potvrdili, nie je známy prípad, že by vírus preniesli na človeka. Riziko však existuje, preto je dôležité používať v prírode kvalitné repelenty.

Máme panikáriť?

Hrozí nebezpečenstvo aj na Slovensku? Ako nám odpísali zo štátnej veterinárnej správy, o výskyte nakazených komárov na Slovensku nemajú informácie, keďže sa nezaoberajú entomologickým druhom výskumu. Západonílskú horúčku vyšetrujú u koní a v roku 2017 bola zistená jedna pozitívna vzorka.

Na Slovensku však rozhodne nie je dôvod na paniku. Naopak, entomológovia varujú pred plošnými postrekmi, ktoré likvidujú všetok hmyz. Postačí si do „komárích oblastí“ nosiť repelent, prípadne moskytiéru.Môžu byť aj v meste

Kto je komármi najviac ohrozený? Na pozore by sa mali mať rybári, vodáci, dovolenkári pri rybníkoch. Komáre sa však môžu adaptovať aj na mestské podmienky.



Zdravý človek ju prekoná

Inkubačná lehota vírusu trvá od troch dní do dvoch týždňov. Nákaza sa prejavuje bolesťami svalov, kĺbov, hlavy, horúčkou a zimnicou. Hoci choroba v extrémnom prípade naozaj môže spôsobiť smrť, dravý človek ju dokáže prekonať a u väčšiny ľudí v našich zemepisných šírkach prebehne bez vážnejších symptómov.

