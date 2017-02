V dobrej forme vás udrží bobuľa goji

Bobuľa goji pochádza z oblasti Tibetu a Nepálu, no vyskytuje sa aj v severnej a južnej Číne. Hoci pripomína malé sušené hrozienko červenej farby, ide doslova o zázrak.

Bezkalorické bobuľky

Jeho glykemický index je 29, čo v praxi znamená, že veľmi rýchlo utlmí hlad, znižuje túžbu po jedle a neobsahuje nič, z čoho by sa priberalo. Goji obsahuje dvadsaťjeden percent vlákniny, kontroluje hladinu cukru v krvi a dokáže efektívne spaľovať nepotrebné kalórie. Okrem iného tieto malé bobuľky dokážu zmierňovať hladinu stresu, čiže v práci by vám nemal chýbať balíček tohto „červeného diamantu“.

Pestrá strava

Samozrejme od goji nemôžete chcieť zázraky, no na spustenie procesu chudnutia by ste mali skonzumovať 25 až 45 gramov bobúľ denne. Pre svoju sladko-kyslú chuť sa výborne hodia do bieleho jogurtu, napríklad na raňajky či olovrant. Samozrejme ho môžete primiešať do ovocných či zeleninových šalátov, polievok, ryže či dokonca sa z neho dá urobiť čaj. Možností je veľa, stačí použiť len fantáziu a pri pravidelnom konzumovaní sa želaný výsledok dostaví veľmi rýchlo.