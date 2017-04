Vedci odhalili prekvapivé vlastnosti avokáda. Neuveríte, čo urobí s vašim telom!

Tukmi k zdraviu

Avokádo má množstvo kalórii. Obsahuje omega mastné kyseliny, ktoré ustaľujú hladinu krvného cukru. Priaznivo pôsobia na znižovanie výskytu zápalových procesov. Napriek tomu, že má mnoho tukov, tak dokáže udržať trávenie vo forme a odvádzať škodlivé látky, ktoré vyplavuje z tela von.

3 otázky ktoré si treba položiť pred tým, ako začnete chudnúť. Urobte to ako Vicki - nové telo si dala k narodeninám

Zbaví vás kíl

Patrí medzi rastlinný produkt, ktorý napomáha chudnutiu. Obsahuje málo sacharidov a udržuje metabolizmus v chode. Vďaka vláknine sa potraviny pomalšie vstrebávajú a nedochádza k ukladaniu tukov. Výhodou je aj to, že po jeho konzumácii nebudete tak skoro hladný. Príjmete nielen zdravé kalórie, ale aj zabránite návalu nečakaného hladu.

Chudnite ako hviezdy: TOTO sú diétny tipy Blake, Kim a Jennifer!

Nabité vitamínmi a minerálmi

Aj keď to pôsobí neuveriteľne, ale je to tak. Avokádo dokáže vylepšiť váš zrak až o niekoľko percent. Je silným zdrojom vitamínov A, C, E a fosforu či horčíka. Obsahuje aj nemalé množstvo kyseliny palmovej, listovej a olejovej.

Prečo tieto ženy vyzerajú božsky? Pijú olej a jedia vývar z kostí

Tlak v pozore

Obsahuje veľa draslíka, ktorý môže byť dôvodom toho, že váš krvný tlak nie je úplne dobrý. Dokonca ho má v sebe viac ako banány.

VIDEO: Vyformujte si do leta zadoček snov. TAKTO cvičia modelky Victoria’s Secret!