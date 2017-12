Vedeli ste, že existuje vonný olej, ktorý skrotí rozzúreného šéfa? A dajte si pozor na vôňu, ktorá zabíja vášeň

Oddych vo vani

Do relaxačného kúpeľa sa hodí levanduľa, geránium, céder, harmanček, kadidlo. „Opatrnejšie môžeme pridávať do kúpeľových zmesí aj ylang ylang, eukalyptus, rozmarín, šalviu či bazalku. Oleje vždy zmiešajte so soľou do kúpeľa, prípadne s mliekom či so smotanou, predtým, než ich kvapnete do vody. Keďže sú rozpustné iba v tukoch, ostalo by na hladine plávať oko, ktoré by vás mohlo štípať,“ prízvukuje arómoterapeutka.

Pohoda v práci

„Citrónový olej je obľúbený u šéfov aj u zamestnancov, pretože posilňuje imunitu, čo znamená menej vymeškaných pracovných dní. Zlepšuje aj sústredenie a priaznivo vplýva na náladu na pracovisku,“ hovorí odborníčka. Ak vám však oťažievajú viečka, k citrónu pridajte aj mätu. Táto kombinácia osvieži. Veľmi dobrý je aj pomarančový olej. Jeho efekt na pozitívne vnímanie sveta vraj neprekoná žiadny iný olej. „Túto vôňu nosím stále so sebou a vdychujem, keď cítim, že veci nefungujú tak, ako by mali,“ priznáva arómoterapeutka.

Pozor na prepálený olej

V klasických arómolampách sa olej príliš prehrieva. Ak sa vyparí voda a my ďalej olej zahrievame, prepáli sa, čo nesvedčí žiadnemu oleju, kuchynskému ani esenciálnemu. „Olej radšej rozptyľujem v difuzéri, zvlhčovači vzduchu, kvapnem ho do vody, z ktorej trieštením vzniká studená para,“ radí Martina Valníčková.

Zbavte sa napätia

Pomôže levanduľa. Obsahuje veľké množstvo linaloolu – zložky éterických olejov mnohých kvetín a korenín, ktorá uvoľňuje hladké svalstvo. Ďalšou uvoľňujúcou vôňou je harmanček alebo exotický vetiver, ylang ylang, santal, céder. Podľa odborníčky si tieto vône môžete aj namixovať, pretože jednotlivo môžu byť silné.

Tlmič vášní

Levanduľa patrí do spálne, keď však nechcete iba spať, siahnite po zmesi Passion. „Obsahuje všetko, čo o zvádzaní vedeli už v starom Egypte – kardamóm, škoricu, zázvor, klinček, santal, jazmín, vanilku a damiánu,“ vysvetľuje arómoterapeutka. Ak však chcete v spálni iba relaxovať a bez problémov zaspať, skúste majorán. „Tento olej patrí medzi vysokorelaxačné, no v spálni funguje na vášeň asi ako hasiaci prístroj. Preto ho používali mnísi v kláštoroch. Po oboznámení s jeho účinkami nadobúda text piesne ,máš chuť majoránky, lásko má‘, úplne iný rozmer,“ smeje sa Martina Valníčková.

Teplo domova

Príjemnú pohodu vytvárajú kombinácie citrusov a stromových olejov, ako pomaranč, limetka, bergamot, zázvor, klinček, škorica, céder, pačuli, sibírska jedľa, douglaská jedľa, myrha a kadidlo. Fungujú aj jednotlivo.