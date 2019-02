Veselá brzda diéty: Viete ako treba piť, aby ste úspešne chudli?

Už viac než pohárik denne považujú odborníci za rizikové pitie, ktoré môže viesť k závislosti. Nie je preto od veci trénovať svoju odolnosť a vkladať si sem-tam do života alkoholické pôsty. Jednak si oddýchne váš organizmus aj peňaženka, no hlavne sa ubezpečíte, že stále máte pitie pod kontrolou. Ak sa vám, naopak, nepodarí abstinovať ani len jeden týždeň v kuse, je to signál, že treba vyhľadať odbornú pomoc. Radšej včas, než keď už bude neskoro. Alkoholizmus je nevyliečiteľná choroba!

Rušič predsavzatí

Vyradiť aspoň na čas zo života alkohol je dôležité aj pre všetkých, ktorí chcú schudnúť. Je totiž spoľahlivou brzdou každej diéty a to hneď z viacerých príčin. Po prvé, keď si dáte pohárik, či dokonca viac, telo sa namiesto na spaľovanie tukov začne sústrediť na spaľovanie alkoholu. Po druhé, alkohol stimuluje chuť do jedla, samozrejme, toho nezdravého, ako sú čipsy, pražené mandle, oriešky, syrové taniere… No a keďže odbúrava zábrany, po pár pohárikoch hodíte za hlavu aj svoje odhodlanie nejesť a objednáte si poriadnu večeru a ďalšiu fľašu.

Prázdne, ale zradné