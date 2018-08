Vysedeli ste si zlatú žilu? Ukážte ju proktológovi a on vám povie, či nejde o vážnejšiu chorobu

Hovorí sa, že Napoleon prehral bitku pri Waterloo aj preto, že sa nedokázal pre hemoroidy, ľudovo zlatú žilu, posadiť v správny čas na svojho koňa. Nech to znie akokoľvek úsmevne, bolesť, ktorá toto ochorenie sprevádza, vie byť naozaj ukrutná – či už sedíte, chodíte, alebo ste na toalete. Krv na toaletnom papieri, zdurené uzlíky v oblasti konečníka, svrbenie, pálenie, hlieny v stolici, pocit nedostatočného vyprázdnenia či zápcha, to sú príznaky, ktoré paradoxne mnoho ľudí nedokáže dostať k lekárovi. Lekári by mali mať ambulancie naplnené do prasknutia, pretože podľa štatistík má hemoroidy viac ako polovica ľudí nad 30 rokov. Prax je však taká, že sa veľa z nich za svoj problém ešte stále hanbí. A to je nebezpečné.

Aj rakovina

„Za krvácaním z konečníka sú väčšinou hemoroidy, ale môže to byť aj prejav rakoviny či zápalov. Preto by sa nemali ľudia mesiace či dokonca roky liečiť sami. Stále platí, že čím skôr sa vysvetlí príčina, tým lepšie šance na úplné uzdravenie,“ hovorí prezidentka organizácie Europacolon-NIE rakovine Jana Pifflová Španková.

Strkať hlavu do piesku sa nevypláca. „Ľudia sa nás často pýtajú, ako si môžu pomôcť. Odpovedám, že pocit akéhokoľvek nekomfortu v konečníku alebo krvácanie je dôvod na návštevu lekára – gastroenterológa alebo chirurga. Existujú aj špecializovaní chirurgovia na hemoroidy, proktológovia,“ dodáva. Poradiť môže aj obvodný lekár, ale ak liečba nezaberie, nemal by váhať a poslať pacienta k spomínaným špecialistom.

Veľa sedíme

Hemoroidy často trápia ľudí, ktorí v práci dlho stoja alebo, naopak, sedia. Majú ich už dokonca aj mladí ľudia a deti. „Práve včera telefonoval na našu infolinku dvadsaťsedemročný šofér, ktorý trávi za volantom celé dni. Bol veľmi otvorený, vymenoval, čo všetko skúsil a priznal, že u lekára nebol. Rozhodne som mu ho odporučila, iné riešenie nie je. Vyšetrenia sa netreba obávať, odborník vyšetrí pacienta hmatom alebo ho odporučí na rektoskopiu,“ hovorí Jana Pifflová Španková. Je to jednoduchý zákrok, ktorý trvá do 10 minút. Lekár pomocou nástroja v tvare trubice prezrie sliznicu konečníka, môže odobrať biopsiu a hneď aj liečebne zasiahnuť. Po zákroku odchádzate domov bez špeciálneho režimu.

Obrovská úľava

Riešení hemoroidov je viacero, všetko závisí od toho, v akom štádiu k lekárovi prídete.

Spočiatku sa môžete zaobísť s liekmi na posilnenie cievnej steny, pretože hemoroidy sú vlastne chorobne rozšírené cievy. Účinné látky sú diosmín, hesperidín či aescín.

Pomôže, ak do stravy pridáte vlákninu, ktorá uľahčí vyprázdňovanie. Pite viac tekutín, vylúčte alkohol. Hýbte sa a nevysedávajte dlho na toalete.

Pri ťažších stavoch sú riešením rôzne jednoduché chirurgické výkony: podviazanie gumeným prstencom, klerotizácia, použitie tekutého dusíka, infračervená fotokoaugulácia, laserová metóda a iné.

Zanedbanie správnej liečby môže spôsobiť, že sa dopracujete až do štvrtého štádia, pri ktorom pomôže už iba operácia. „Naši pacienti, ktorí sa zbavili hemoroidov, hovoria o obrovskej úľave, ich život je kvalitnejší,“ hovorí Jana Prifflová Španková a dodáva, že už máji sa v slovenských mestách objaví maketa nafukovacieho čreva a ľudia si budú môcť odniesť aj test na skryté krvácanie do stolice.

Prečo vznikajú?

Hovorí sa o dedičnosti, zlej výžive a zlom životnom štýle, zápche, ale aj hnačkách či obezite. Hemoroidy trápia aj tehotné ženy, súvisí to s hormonálnymi zmenami a s tým, že počas tehotenstva sa mení prietok krvi v panve a análnom otvore.

Treba vedieť

Existujú nielen vonkajšie, ale ja vnútorné hemoroidy, ktoré sú v prvých štádiách nebolestivé.