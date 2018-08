Zázračná huba Reishi: Podporuje imunitu a bojuje aj proti Alzheimerovi

Ľudia čoraz viac dbajú o svoje zdravie a bežnú stravu dopĺňajú aj o prípravky prospešné pre naše vnútro. Tak napríklad huba Reishi a jej pravidelné, to znamená minimálne trojmesačné, užívanie dokáže znížiť krvný tlak a znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. No a keď ste v koncoch v oblasti imunity, toto je prvá voľba, po ktorej by ste mali siahnuť. Reishi podporuje imunitu a môže nám byť veľmi dobrým kamarátom pri chrípkach, prechladnutiach či dokonca astme.

Tabletky alebo výluh

Reishi je veľmi obľúbená aj medzi ženami, ktoré majú napríklad zlé výsledky z cytológie či dokonca ak bojujú s nádorovým ochorením. Táto huba má antioxidačné účinky, ktoré s nádormi dokážu bojovať a obľúbená je aj medzi diabetikmi či ľuďmi trpiacimi na Alzheimerovu chorobu.

Reishi sa ale nemusí užívať len formou tabletiek, ale aj formou výluhu. Zvonka ním môžete potierať menšie alebo pooperačné rany.

Zbierajte hubu abstinentov! Upraví vám krvný cukor, cholesterol aj krvný tlak. S alkoholom však účinkuje ako antabus!

Menopauza: Ako ju prežiť a nezblázniť sa? Tu sú zaručené recepty!

SOS pre vlasy: Zmeňte slamu na hlave na krásnu zdravú hrivu!

Máte pokazené zuby a nadváhu? Vyskúšajte kapsule zeleného čaju!

Špargľu môžete aj vypiť: Ak chcete schudnúť a omladnúť, zaraďte do jedálneho lístka práve toto zeleninové smoothie