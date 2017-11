Zhodili 50 kíl! Rodina Malachovských sa dala na chudnutie. Za všetko vraj môže Sväťo a Ivetin vysoký krvný tlak

Moderátorka priznáva, že hlavným motivátorom bol jej švagor. Na jeho adresu nešetrí chválou. „Sväťko fantasticky schudol, je veľmi poctivý a naozaj to dodržiaval. Takže to bol pre nás prvý impulz. Druhý impulz bol, keď som zistila, že mám vysoký krvný tlak a kardiológ mi povedal: Prosím ťa, buď taká zlatá a schudni päť kíl,“ smeje sa Iveta Malachovská. „Konzultovala som to s odborníčkou a vybrali sme si program vhodný pre nás. Na špeciálnej strave sme boli mesiac,“ hovorí Iveta a vysvetľuje, že ide vlastne o instantné nápoje, polievky a kaše, ktoré vraj chutia veľmi dobre.

Aby nezostarla

Manželia Malachovskí poctivo dodržiavali všetko, čo bolo treba. Ivete sa podarilo schudnúť potrebných päť kilogramov, jej manželovi trinásť. „Nechcela som viac, pretože v mojom veku si už treba dávať pozor aj na tvár, aby som nezostarla,“ priznáva otvorene. Teraz je pre ňu dôležité, aby si vedela udržať zmenený životný štýl, no ak zhreší, rozhodne sa neplánuje trápiť výčitkami svedomia. Iveta má rada život so všetkými pôžitkami. „Pre mňa je podstatné to, aby som si dokázala odoprieť veci, ktoré by som si mala odoprieť. A keď jeden deň neodolám, pretože nechcem meniť svoj život úplne a chcem si ho užívať, potom sa dva dni z toho spamätávam. Čiže ak si dám dobrú husičku alebo kačičku, na ďalší deň jem ľahké zeleninové jedlá. Okrem toho milujem šport – plávam, bicyklujem, venujem sa rýchlej chôdzi. To mi pomáha pri spaľovaní prehreškov a výborne si pri tom vyčistím hlavu,“ dodáva.

Víno namiesto tvrdého

Iveta priznáva, že aj výber príležitostného alkoholu je pri diéte podstatný: „Vysadili sme tvrdý alkohol, radšej si treba dať biele alebo červené víno. Samozrejme, nie každý deň, ale raz za týždeň.“

Malachovským pri špeciálnej diéte vyhovovalo aj to, že sa nemuseli trápiť hladom. „Teraz sa cítim sviežejšie. Stále sa snažím jesť päťkrát denne, ale už si dávam iba polovičné porcie. Viac sledujem počet kilokalórií, ktoré denne prijímam, snažím sa zmestiť do tisícdvesto. Napríklad včera som varila segedínsky guláš s nízkotučnou smotanou a musím povedať, že bol veľmi dobrý,“ dodáva jeden tip na záver.

