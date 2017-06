Scarlett Johanssonová si liečila zlomená srdce poriadnym žúrom!

Americká herečka, ktorá patrí k najkrajším ženám sveta, nemá šťastie v láske. Prvé manželstvo jej vydržalo iba tri roky. Ďalšie tri roky vydržala slobodná, no opäť sa vrhla do chomúta. Tentoraz lovila v európskych vodách a vyskúšala, aké je to v náručí Francúza.

FOTO: Objavili sme 20 rokov staré fotky Dary Rolins! Čo poviete, kedy bola viac sexi?

Francúz sklamal

V roku 2014 sa vydala za novinára Romaina Dauriaca, porodila mu aj dcérku. Lenže ani tento vzťah dlho nevydržal a už minulé leto sa šepkalo, že dvojica sa rozišla. Tí dvaja síce na seba nekydajú, ale Scarlett si už z prsta zvliekla obrúčku a posledné mesiace chodila smutná po ulici. Aby trochu unikla problémom, vrhla sa do práce a okrem iného nakrútila bláznivú komédiu, ktorá práve beží aj v našich kinách. O tom, ako to vyzerá, keď žúrujú baby.

Preboha, čo sa jej to stalo? Toto je jedna z najkrajších hollywoodskych herečiek?!

Najhorší žúr

Mnohé ženy majú babince, kde s kamarátkami preberajú lásky, diéty, sex, nevery, milencov. Niektorí muži sa im posmievajú, iní by sa celkom radi zúčastnili. Teraz majú možnosť nazrieť do takéhoto dámskeho klubu vďaka bláznivej komédii Divoká babská jazda. Možno však budú trochu šokovaní, lebo z rozbláznených dievčat ide strach. Videli ste film Vo štvorici po opici? Tak to nie je nič oproti tomu, čo stvárajú bývalé spolužiačky, ktoré si desať rokov po škole chcú overiť, či sú ešte stále divoké....

Dagmar Havlová sa nezdá: Na verejnosti sa túlila k ďalšiemu prezidentovi. A to ste ešte nevideli, čo má na nohách

Hviezda po rozchode

Hlavnou hviezdou komédie je práve Scarlett Johanssonová, ktorá sa divokou rolou trochu rozptýlila zo súkromných problémov. Navyše po stroskotaní manželstva aj ona už patrí medzi matky samoživiteľky a honorár sa zišiel. Z ďalších hviezd sa po dlhšom čase vo filme objavila aj Demi Moorová. Tá síce už nie je desať rokov po vysokej, ale na premiére vyzerala ako Scarlettina rovesníčka. Obe dámy sú momentálne nezadané, ale my veríme, že na ocot dlho nezostanú...

Prečo Julia Roberts vonia po fazuli?