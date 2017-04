Sex na jednu noc? Ženy sa chcú túliť, chlapi utekajú!

Občas je v tom alkohol, inokedy hormóny, či túžba po dobrodružstve. Bez ohľadu na situáciu, pohlavie a vek, veľká väčšina ľudí je po sexe na jednu noc zo seba sklamaná. „Rozčarovaní sú štyria z piatich mužov a deväťdesiatpäť percent žien. Kým chlapi si po milovaní rýchlo naťahujú ponožky, ženy sa chcú túliť. Vidia, že to nefunguje a mrzí ich, že sa oddali niekomu, koho najväčšou túžbou je zdrhnúť od nich,“ cituje výsledky medzinárodného výskumu nórskych vedcov britský denník Daily Mail.

Bude mi telefonovať!

Hneď po precitnutí takmer všetci svoj čin ľutujú. Viete prečo? Ženy sa boja, že v prípade prezradenia utrpí ich povesť. Muži sa desia, že kráska z postele im teraz bude neustále telefonovať! „Stabilní partneri po sexe vylúčia hormóny šťastia a posilnia vzájomné puto. Pri náhodnom pohlavnom styku to funguje naopak: spustia sa mechanizmy odlúčenia,“ vysvetľuje profesor profesor Leif Kennair z Nórskej univerzity vedy a techniky. Nie je to vraj nič iné ako evolučná stratégia: ženy si chcú chlapa pripútať, no on predsa nechcel vzťah, iba rozsiať zrnká svojho potomstva...

