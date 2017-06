Šokujúca otvorenosť: Jiří Pomeje, ktorý bojuje s rakovinou, ukázal ako ho ožarujú na detskej onkológii

Mnohé celebrity zastávajú názor, že nie sú verejným majetkom, a preto nie sú povinná deliť sa o svoje súkromie. No tento postoj sa tajnostkárom často nevypláca, pretože skôr pritiahnuna seba pozornosť a dávajú priestor na špekulácie.

Racionálny Bartoška

Keď herec Jiří Bartoška vážne ochorel, vyriešil to preto šalamúnsky. Netajil, že mu diagnostikovali rakovinu a že sa lieči, neskrýval ani svoju holú hlavu. Zároveň však odmietol svoju chorobu rozpitvávať. Médiá to rešpektovali a dali mu pokoj.

Šokuje

Do extrému dotiahol svoju úprimnosť Jiří Pomeje, ktorý bojuje s rakovinou hrtana. Podrobne informuje médiá, ako vracia krv a dáva sa fotiť na stole pod prístrojom, ktorým ho momentálne ožarujú. Trochu to vyzerá, akoby si nie príliš úspešný herec a skrachovaný producent pozornosť médií až užíval. Na druhej strane, ľudia sú rôzni a každý sa so svojimi strachmi vyrovnáva po svojom...

Choroba bez názvu

Speváčka Eva Pilarová zostala kdesi na polceste. Síce netajila, že takisto má skúsenosť so zhubnou chorobou, z ktorej sa s významnou pomocou liečiteľa vyliečila, no odmietla prezradiť, o aký nádor išlo. Vysvetlila to tak, že ani doma nikdy nevyslovili slovo rakovina, a keď ju manžel vodil na ožarovanie, hovorili, že sa ide slniť. Je však škoda, že pani Eva neprezradila, nad čím vlastne zvíťazila, určite by tým povzbudila mnoho ľudí s rovnakým problémom.

Klobúk dole, Anna!

Najobdivuhodnejší prístup zvolila speváčka Anna K., keď svoju onkologickú chorobu pretavila do záchrany iných. Keďže o nej a o liečbe vždy otvorene rozprávala, dodávala tak silu iným pacientom. No hlavne začala masívnu kampaň, ktorou burcovala, aby sa nezanedbávali preventívne prehliadky, čím mnohým ľuďom naozaj zachránila život. A rovnako statočná a úprimná je aj teraz, keď sa jej choroba po ôsmich rokoch vrátila.

Naozaj platí, že všetko zlé je na niečo dobre? Celebrity, ktoré bojovali s rakovinou, si to rozhodne nemyslia!