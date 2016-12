Fialová sa verejne obula do popovej ikony Dary: Takéto poníženie si Rolins nezaslúžila - test

Šou Tvoja tvár znie povedome má za sebou už ôsme kolo, kde diváci opäť mohli byť svedkami výborných výkonov všetkých súťažiacich. Ako najlepší vzišiel tentoraz herec a muzikálový spevák Patrik Vyskočil, ktorý sa premenil na opernú divu Montseratt Caballé. Herečka Zuzana Vačková si minulé kolo vyžrebovala Darinku Rolincovú s jej kultovou pesničkou Čo o mne vieš.

Vačková vystúpila ako tretia v poradí v identickom kostýme, v akom sme mohli v minulosti vidieť spievať aj autorku tohto hitu. Zuzana mala dokonca aj presne takú istú trvalú, no divákom tým účesom pripomínala skôr Patríciu Jarjabkovú alebo dokonca Martinku z Turca. Spevom však príjemne prekvapila a dokonca podľa porotkyne Zuzany Fialovej to zaspievala lepšie ako samotná Rolincová.

"Neviem, či Darinka vie, že už je retro (smiech), ale toto bolo retro do všetkých detailov. Chalani si to šialene užívali. Ty si si to užívala. Je to vlastne taký tvoj spevácky štandard. Veľmi chválim to, že ty si si to ani nedala nižšie, pritom to je ešte detský nezmutovaný hlas, ktorý vtedy spievala Darina. Neviem, či by to vôbec dnes odspievala v takejto tónine, ako ty si to dala," zhodnotila Fialová Vačkovej výkon, ktorý vychvália, do nebies. Naopak kvality popovej divy Dary Rolins takto potopila pred ľuďmi.

Vybetre osobnosti televíznej obrazovky roka

Hlasujte za svojich favoritov v ankete OTO 2017

Autor: akm